«Кубань» — «Торпедо». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

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вчера, 19:58

В первом туре ФНЛ нас ждет встреча «Кубани» и «Торпедо». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.6 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.24, а взять победу хозяев можно по 2.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.98. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.82. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кубань», которая подписала экс-голкипера «Рубина», явно на ходу, команда имеет шикарную выигрышную серию и не намерена останавливаться. Коллектив победно провел сборы, обыграв всех своих соперников. В заключительных матчах сразились с «Краснодаром-2» и «Сочи» и одержали две победы с одинаковым счетом (2:1).

«Торпедо» выглядит не так убедительно, как их соперник, наоборот имея проблемы с результатом в последних играх. Только в последнем контрольном поединке удалось обыграть брянское «Динамо» (2:0), а до этого была серия из неудач, где присутствовали поражения от «Балтики» (0:2) и от «Факела» (0:2).

Информация для ставок

• «Кубань» выиграла во всех турнирах 11 поединков подряд

• «Торпедо» одержало всего одну победу в последних шести матчах

• «Кубань» пропускает в шести из семи крайних встреч

• Четыре из пяти последних игр «Торпедо» завершились результатом тотал меньше 2.5

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Кубани» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7.