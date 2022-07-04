«Атлетико Минейро» – «Эмелек». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (06.07.2022)

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04 июля 2022, 09:00

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок ожидает победы хозяев в этой игре. Ставки с таким условием идут в линии по коэффициенту 1.32. Поставить на ничью можно по цене 5.00, а победа «Эмелека» играется по котировке 9.20.

Если рассматривать линию голов, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Пари на ТБ (2,5) можно заключить по цене 1.79, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

29 июня соперники не определили, кто из них сильней на поле «Эмелека». Получив преимущество в счете в дебюте встречи, футболисты «Атлетико Минейро» не удержали победный результат в Эквадоре, где была зафиксирована ничья 1:1.

После этой игры «Атлетико» добился победы в чемпионате Бразилии над «Жувентуд» (2:1), где команда поднялась на третью строчку рейтинга за счет серии из трех викторий кряду.

«Эмелек», в свою очередь, плохо выступает в текущем розыгрыше чемпионата Эквадора. За 15 сыгранных туров клуб набрал 23 очка, расположившись на шестой строчке рейтинга без побед в четырех последних играх.

Информация для ставок

«Атлетико Минейро» выиграл 4 из последних 5 матчей на своем поле

«Эмелек» не выигрывал в 4 предыдущих гостевых встречах всех турниров

«Атлетико Минейро» побеждал и забивал минимум два гола в 3 последних домашних матчах

Прогноз

С учетом домашних успехов «Атлетико Минейро», и того факта, что «Эмелек» уступает сопернику в классе, советуем поставить на хозяев с форой (-1) гол по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.