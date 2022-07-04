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«Атлетико Минейро» – «Эмелек». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (06.07.2022)

04 июля 2022, 09:00
Атлетико Минейро

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок ожидает победы хозяев в этой игре. Ставки с таким условием идут в линии по коэффициенту 1.32. Поставить на ничью можно по цене 5.00, а победа «Эмелека» играется по котировке 9.20.

Кубок Либертадорес 2022
Атлетико Минейро
Эмелек
НичьяПроигрышВыигрышВыигрышНичья
1 : 0
завершен
06 июля 2022, 01:15
среда
1 - 1
Первый матч
НичьяВыигрышПроигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.27 6.10 11.50
1XBET 1.27 6.10 11.50
BetBoom 1.30 5.20 10.50

Если рассматривать линию голов, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Пари на ТБ(2,5) можно заключить по цене 1.79, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

29 июня соперники не определили, кто из них сильней на поле «Эмелека». Получив преимущество в счете в дебюте встречи, футболисты «Атлетико Минейро» не удержали победный результат в Эквадоре, где была зафиксирована ничья 1:1.

После этой игры «Атлетико» добился победы в чемпионате Бразилии над «Жувентуд» (2:1), где команда поднялась на третью строчку рейтинга за счет серии из трех викторий кряду.

«Эмелек», в свою очередь, плохо выступает в текущем розыгрыше чемпионата Эквадора. За 15 сыгранных туров клуб набрал 23 очка, расположившись на шестой строчке рейтинга без побед в четырех последних играх.

Информация для ставок

  • «Атлетико Минейро» выиграл 4 из последних 5 матчей на своем поле
  • «Эмелек» не выигрывал в 4 предыдущих гостевых встречах всех турниров
  • «Атлетико Минейро» побеждал и забивал минимум два гола в 3 последних домашних матчах

Прогноз

С учетом домашних успехов «Атлетико Минейро», и того факта, что «Эмелек» уступает сопернику в классе, советуем поставить на хозяев с форой (-1) гол по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
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3fpakxdma8gd
04 июля в 10:26
Победу одержит «Атлетико» Минейро
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