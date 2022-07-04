«Бока Хуниорс» — «Коринтианс». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (06.07.2022)

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04 июля 2022, 09:09

Ставки букмекеров

В этом матче умеренным фаворитом считаются хозяева поля. Поставить на победу «Бока Хуниорс» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.00. Заключить пари на ничью можно по цене 3.15, а победа «Коринтианс» играется по котировке 3.95.

Анализ ставок на голы дает понять, что эксперты не ждут от команд результативного футбола. Исход ТМ(2,5) доступен по котировке 1.50, ТБ (2,5) – 2.47.

Форма команд

29 июня соперники сошлись на поле «Коринтинас», где была зафиксирована ничья без голов (0:0). При этом хозяева поля были ближе к победе, но им не удалось реализовать пенальти и один из многочисленных моментов у ворот соперника.

Затем оба клуба провели неубедительные матчи в национальных первенствах. «Бока Хуниорс» в аргентинской лиге крупно проиграл на домашней арене «Банфилду» (0:3), «Коринтинас» в бразильской Серии A зафиксировал гостевой проигрыш на поле «Флуминенсе» (0:4).

Выделим, что команды на групповой стадии Кубка Либертадорес являлись соперниками по квартету. Тогда «Коринтианс» добился домашней победы (2:0), а в Аргентине команды разделили очки (1:1).

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) гола сыграла во всех семи играх между «Коринтианс» и «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» не забивал голы в двух последних матчах всех турниров

В 4 из прошлых 5 гостевых матчей «Коринтианс» прошел исход ТМ(2,5) гола

Прогноз

Очные дуэли «Бока Хуниорс» и «Коринтианс» стабильно завершаются с минимальным количеством голов. Учитывая это, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.