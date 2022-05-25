«Коринтианс» — «Олвейз Рэди». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.2022)

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25 мая 2022, 14:53

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Фонбет не сомневаются в победе хозяев поля. Поставить на победу «Коринтианса» можно по символическому коэффициенту 1.06. Ставки на ничью принимаются по цене 9.00, а победа «Олвейз Рэди» играется по котировке 25.00.

Аналитики также убеждены, что матч завершится в результативном формате. Пари на ТБ (2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.47, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

За пять туров групповой стадии Кубка Либертадорес «Коринтианс» заработал восемь баллов. С таким результатом представитель Бразилии занимает второе место в квартете, отставая от лидера «Депортиво» Кали по дополнительным параметрам.

Два последних поединка в группе футболисты «Коринтианса» свели к ничейным исходам, последовательно разделив очки с «Депортиво» (0:0) «Бокой Хуниорс» (1:1).

«Олвейз Рэди» выступает главным аутсайдером группы, который находится на последнем месте и не располагает шансами пройти в плей-офф Кубка Либертадорес. Единственную победу в квартете представитель Боливии одержал в стартовом туре, когда дома был обыгран как раз «Коринтианс» (2:0).

Но в двух последних поединках турнира «Олвейз Рэди» проиграл «Боке Хуниорс» (0:1) и «Депортиво» (0:3), оставив себе лишь теоретические шансы на третью позицию.

Информация для ставок

«Коринтианс» выиграл 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Коринтианс» не пропускал голы в 8 из 10 предыдущих матче на домашней арене

«Олвейз Рэди» проиграл 4 из последних 5 поединков в гостях

Прогноз

Помимо турнирной мотивации футболисты «Коринтианса» должны взять реванш у «Олвейз Рэди» за недавнее поражение. Рекомендуем поставить на победу хозяев с форой (-2) гола по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.