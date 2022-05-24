«Пеньяроль» — «Колон» Санта Фе. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (26.05.2022)

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24 мая 2022, 12:17

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют очевидного фаворита этой встречи. Ставки на победу «Пеньяроля» идут в линии по коэффициенту 2.45, поставить на ничью можно по цене 3.05, а победа «Колона» доступна по котировке 2.92.

При этом эксперты убеждены, что команды проведут низовой матч и установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) идет в линии по котировке 1.50, ТБ (2,5) – 2.35.

Форма команд

«Пеньяроль» лишился шансов пробиться в плей-офф Кубка Либертадорес. Занимая четвертое место рейтинга, клуб еще претендует на третье место, дающее право сыграть в 1/8 финала Южноамериканского кубка.

За пять туров квартета «Пеньяроль» заработал четыре балла, одержав единственную победу в домшней игре против «Олимпии» (2:1), а в предыдущем туре представитель Уругвая разделил очки на домашней арене с «Серро» (0:0).

«Колон» занимает первое место турнирной таблицы с гарантией выход в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Клуб из Аргентины одержал три победы и ничью, заработав за пять туров 10 баллов.

Единственный проигрыш команда из Санта Фе допустила в гостевой встрече против «Серро» (1:3), а в двух предыдущих турах она взяла реванш у обидчика (2:1), а также обыграла «Олимпию» (2:1).

Информация для ставок

«Пеньяроль» сыграл на ТМ(2,5) гола в 8 последних матчах

Ставка ТМ(2,5) принесла выигрыш в 3 предыдущих гостевых матчах «Колона»

«Колон» не побеждал в 9 из последних 10 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

«Пеньяроль» стабильно играет в низовом формате. Также такой исход фиксировался в последних гостевых матчах «Колона». Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.