«Куяба» — «Коринтианс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (27.07.2021)

1627236452

вчера, 21:07

В очередном туре бразильской Серии A «Куяба» на стадионе «Арена Пантанап» сыграет против «Коринтианса». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на матч, который состоится 27 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в грядущем противостоянии идут гости. Поставить на победу «Коринтианса» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.37, а шансы «Куябы» одержать викторию оцениваются по коэффициенту 3.02. Заключить пари на ничейный исход можно по коэффициенту 3.02.

Что касается голов, то здесь аналитики букмекера прогнозируют низкую результативность. Ставки на ТМ (2,5) мячей принимаются по коэффициенту 1.41, ТБ (2,5) – 2.82.

Форма команд

Футболисты «Куябы» неплохо себя проявили в последних турах чемпионата Бразилии. В четырех играх им удалось набрать восемь очков, что дало возможность подняться на 15-е место в турнирной таблице и покинуть зону вылета. В противостояниях с «Брагантино» (1:1) и «Сеарой» (2:2) были зафиксированы ничейные исходы, а обыграть в данной серии «Куябе» удалось «Шапекоэнсе» (3:2) и «Атлетико Гойаниенсе» (2:1).

«Коринтианс» неубедительно провел последние игры бразильской Серии A. Команда поочередно уступила в играх с «Форталезой» (0:1) и «Атлетико Минейро» (1:2), опустившись на 12-е место в общем зачете. Прежде «Коринтианс» шел на серии из шести туров без поражений (четыре ничьи и две победы). Последняя виктория была оформлена в гостевой встрече против «Шапекоэнсе» (1:0).

Информация для ставок

«Куяба» не побеждала в 5 из 6 прошлых домашних игр чемпионата

«Коринтианс» не проигрывал в 6 из 7 последних гостевых поединков лиги

В 7 предыдущих выездных играх «Коринтианса» сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

В предстоящем матче «Коринтианс» попробует реабилитироваться за последние неудачи. В гостях эта команда выступает стабильно, набирая очки за счет надежной игры в защите. «Куяба» хоть и проявила себя в последних турах, но в домашних играх хозяева выступают очень нестабильно. Предлагаем рассмотреть ставку на фору (0) «Коринтианса» по коэффициенту 1.65.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на результат другого матча чемпионата Бразилии.