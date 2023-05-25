«Кельн» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (27.05.2023)

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вчера, 20:52

Ставки букмекеров

Большими фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. В случае победы «Кельна» зайдет коэффициент 7.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Кельн» в последних пяти поединках Бундеслиги проиграл лишь один, но в последнем туре может претерпеть лишь незначительные изменения. Команда занимает 10 место с 42 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В предстоящей игре хозяева сыграют с мотивированной «Баварией», которая вряд ли оставит им шансы, несмотря на то что имеет мало шансов на чемпионство. Два последних поединка «Кельна» завершились ничьей с «Вердером» (1:1) и победой над «Гертой» (5:2).

«Бавария» очень многое упустила в проигранной встрече с «РБ Лейпциг» (1:3) и теперь все зависит не от многократного чемпиона Германии последних лет. Подопечным Тухеля необходимо выигрывать и надеяться, что «Боруссия» Дортмунд не сможет победить, ведь отставание составляет всего два балла, а по дополнительным характеристикам лучше мюнхенский гранд. Еще в одной встрече чемпионата Германии «Бавария» разгромила на своем поле «Шальке-04» (6:0).

Информация для ставок

«Кельн» проиграл лишь три матча из десяти последних в чемпионате Германии

«Бавария» проиграла четыре из семи последних матчей на выезде во всех турнирах

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей у «Кельна» при одном поражении

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» наверняка с первых минут побежит забивать и добиваться комфортного результата, чтобы сделать все от себя возможное в борьбе за золотые медали. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.