«Кёльн» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2021)

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вчера, 18:23

В 30-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к «Кельну». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.42. В случае победы «Кёльна» зайдет коэффициент 7.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.

Форма команд

«РБ Лейпциг» после осечки в прошлом туре увеличил свое отставание от «Баварии» и практически лишил себя шансов на чемпионство. Команда, скорее всего, займет второе место, что будет считаться тоже хорошим результатом для подопечных Нагельсманна. В прошлом туре «РБ Лейпциг» не смог сломить сопротивление «Хоффенхайма» (0:0), а немного ранее крупно обыграл на выезде «Вердер» (4:1).

«Кёльн» находится в зоне вылета и имеет серьезные проблемы в чемпионате. Команда перед 30-м туром Бундеслиги отстает от 15-го места на четыре очка и уже давно не выигрывает. Чтобы сохранить место в главном чемпионате страны, коллективу необходимо набирать очки в следующих матчах и надеяться на ошибки соперников. В прошлой игре «Кёльн» уступил (0:3) «Байеру», а туром ранее проиграл и «Майнцу» (2:3).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» набрал всего восемь очков в последних пяти матчах чемпионата

«Кёльн» не может одержать победу девять матчей подряд

Шесть из семи последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»

В матче первого круга между командами была зафиксирована ничья (0:0)

Прогноз

«РБ Лейпциг» будет играть до последнего тура. «Кёльну» вряд ли удастся отбиться от второй на данный момент команды Бундеслиги. Сделать ставку на победу гостей с форой -1 по коэффициенту 1.66 можно в букмекерской конторе Мелбет.