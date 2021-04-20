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«Кёльн» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2021)

вчера, 18:23

В 30-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к «Кельну». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.42. В случае победы «Кёльна» зайдет коэффициент 7.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.

Форма команд

«РБ Лейпциг» после осечки в прошлом туре увеличил свое отставание от «Баварии» и практически лишил себя шансов на чемпионство. Команда, скорее всего, займет второе место, что будет считаться тоже хорошим результатом для подопечных Нагельсманна. В прошлом туре «РБ Лейпциг» не смог сломить сопротивление «Хоффенхайма» (0:0), а немного ранее крупно обыграл на выезде «Вердер» (4:1).

«Кёльн» находится в зоне вылета и имеет серьезные проблемы в чемпионате. Команда перед 30-м туром Бундеслиги отстает от 15-го места на четыре очка и уже давно не выигрывает. Чтобы сохранить место в главном чемпионате страны, коллективу необходимо набирать очки в следующих матчах и надеяться на ошибки соперников. В прошлой игре «Кёльн» уступил (0:3) «Байеру», а туром ранее проиграл и «Майнцу» (2:3).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» набрал всего восемь очков в последних пяти матчах чемпионата
  • «Кёльн» не может одержать победу девять матчей подряд
  • Шесть из семи последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»
  • В матче первого круга между командами была зафиксирована ничья (0:0)

Прогноз

«РБ Лейпциг» будет играть до последнего тура. «Кёльну» вряд ли удастся отбиться от второй на данный момент команды Бундеслиги. Сделать ставку на победу гостей с форой -1 по коэффициенту 1.66 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.75 1.73 2.21
Лига Ставок 2.11 1.74 1.66 2.23
Мелбет 2.31 1.69
1XBET 3.44 1.30 2.66 1.47 1.72 2.06
BetBoom 3.30 1.35 2.12 1.75 1.66 2.27
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