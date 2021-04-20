В 1 Гулачи Петер Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 16 Клостерманн Лукас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Выносы: 4 Пасы: 91 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 22 Мукиеле Норди Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 77

З 5 Упамекано Дайотчанкуль Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 117 Точность пасов: 110 Минут сыграно: 90

З 23 Хальстенберг Марцель Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 66

П 14 Адамс Тайлер Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 61

П 8 Айдара Амаду Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 44 Кампль Кевин Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 18 Нкунку Кристофер Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Н 19 Серлот Александр Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Н 10 Форсберг Эмиль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 33 Мартинес Хосеп

З 3 Анхелиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 29

З 6 Конате Ибрахима

З 4 Орбан Вилли

З 39 Хенрикс Бенжамин

П 25 Ольмо Даниэль Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 29

П 20 Самарджич Лазар

Н 21 Клюйверт Джастин Ударов всего: 2 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 24