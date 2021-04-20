|Кёльн
|2:1
|РБ Лейпциг
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2 : 1
завершен
20 апреля 2021, 19:30
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 51.9 - 278
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 2.1
Средний возраст: 26.1 - 25.5
Средний рост: 186.1 - 183
Легионеров: 4 - 9
Схемы: 4-4-1-1 - 4-2-2-2
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Стадион Рейн Энерги
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Хектор Йонас
ассистент Хорн Янн-Килиан
|1:0
|46’
|59’
|1:1
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Айдара Амаду
ассистент Хальстенберг Марцель
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Хектор Йонас
ассистент Дуда Ондрей
|2:1
|60’
|Эхизибуэ Кингсли
|23’
|56’
|Упамекано Дайотчанкуль
|83’
|Кампль Кевин
|90+6’
|Айдара Амаду
|Чичос Рафаел
|90+6’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Анхелиньо
|Адамс Тайлер
|61’
|Ольмо Даниэль
|Форсберг Эмиль
|Кайнц Флориан
|Вольф Мариус
|66’
|66’
|Клюйверт Джастин
|Хальстенберг Марцель
|Шмитц Бенно
|Эхизибуэ Кингсли
|75’
|77’
|Хван Хи-Чхан
|Мукиеле Норди
|Майер Макс
|Дрекслер Доминик
|90+2’
|Озкан Салих
|Хектор Йонас
|90+2’
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|5
|Удары по воротам
|25
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|3
|Удары в створ
|6
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|9
|Фолы
|16
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|0
|Угловые
|8
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|28%
|Владение мячом
|72%
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|6
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|3
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