«Кельн» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (07.08.2022)

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сегодня, 15:31

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Кельн» провел стабильный сезон в прошлом футбольном году и стал крепким середняком Бундеслиги. Теперь коллективу очень важно выступить не хуже и закрепиться в верхней части турнирной таблицы. В матче с вернувшимся «Шальке-04» у футболистов есть хорошая возможность побороться за победу. В кубке Германии «Кельн» уступил «Ян» Регенсбург в серии пенальти (2:3), а 22 числа обыграл в товарищеском матче «Неймеген» (5:0).

«Шальке-04» в позапрошлом сезоне задолго до его конца покинул Бундеслигу и в прошлом году поставит себе четкую цель сюда вернуться. Теперь команда смогла вернуться в элитный дивизион и постарается больше не допускать таких ошибок. Матчи с «Кельном» тяжело складываются для клуба, однако шансы набрать очки определенно будут появляться. В кубке Германии «Шальке-04» не оставил шансов «Бремеру» (5:0), а в товарищеской игре уступил «Твенте» (1:3).

Информация для ставок

«Кельн» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Шальке-04» уступил в двух из десяти последних матчах во всех турнирах

«Кельн» выиграл три последних игры у «Шальке-04»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды не будут рисковать в первом матче чемпионата, поэтому большого количества моментов и голов болельщики вероятнее всего не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.