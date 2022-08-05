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«Кельн» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (07.08.2022)

сегодня, 15:31
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.754.284.58
Лига Ставок 1.76 4.20 4.30
Мелбет 1.76 4.16 4.78

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Кельн» провел стабильный сезон в прошлом футбольном году и стал крепким середняком Бундеслиги. Теперь коллективу очень важно выступить не хуже и закрепиться в верхней части турнирной таблицы. В матче с вернувшимся «Шальке-04» у футболистов есть хорошая возможность побороться за победу. В кубке Германии «Кельн» уступил «Ян» Регенсбург в серии пенальти (2:3), а 22 числа обыграл в товарищеском матче «Неймеген» (5:0).

«Шальке-04» в позапрошлом сезоне задолго до его конца покинул Бундеслигу и в прошлом году поставит себе четкую цель сюда вернуться. Теперь команда смогла вернуться в элитный дивизион и постарается больше не допускать таких ошибок. Матчи с «Кельном» тяжело складываются для клуба, однако шансы набрать очки определенно будут появляться. В кубке Германии «Шальке-04» не оставил шансов «Бремеру» (5:0), а в товарищеской игре уступил «Твенте» (1:3).

Информация для ставок

  • «Кельн» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Шальке-04» уступил в двух из десяти последних матчах во всех турнирах
  • «Кельн» выиграл три последних игры у «Шальке-04»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды не будут рисковать в первом матче чемпионата, поэтому большого количества моментов и голов болельщики вероятнее всего не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.30 1.25 2.56 1.56 2.01 1.89
Лига Ставок 2.43 1.54 1.93 1.84
Мелбет 2.46 1.64
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:22
Думаю, что много голов в этом матче не будет
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