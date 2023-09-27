«Кельн» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (30.09.2023)

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вчера, 19:31

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Кельн» набрал лишь один балл в пяти турах Бундеслиги, что можно смело назвать провалом команды на старте. По готовности коллектива уже видно, что бороться за зону еврокубков им будет очень сложно, а поэтому стоит поработать над возвращением в середину турнирной таблицы. Два последних матча «Кельна» завершились поражениями от «Вердера» (1:2) и «Хоффенхайма» (1:3).

«Штутгарт» стал настоящим открытием старта нового сезона Бундеслиги и совершенно законно занимает третье место в турнирной таблице с 12 баллами. Коллектив отстает от лидеров всего на один пункт, и чтобы не отставать нуждается в победе над нынешним аутсайдером. Матч обещает быть интересным, ведь оба клуба имеют четкие задачи на данном отрезке времени. В прошлой игре «Штутгарт» обыграл на своем поле «Дармштадт» (3:1), а ранее с тем же счетом одолел «Майнц» (3:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»

«Штутгарт» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кельн» проиграл три из пяти последних встреч «Штутгарту»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, команды много забивают друг другу в личных встречах и этим можно воспользоваться. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.