«Кельн» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (30.09.2023)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по 3.65.
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30 сентября 2023, 16:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Кельн» набрал лишь один балл в пяти турах Бундеслиги, что можно смело назвать провалом команды на старте. По готовности коллектива уже видно, что бороться за зону еврокубков им будет очень сложно, а поэтому стоит поработать над возвращением в середину турнирной таблицы. Два последних матча «Кельна» завершились поражениями от «Вердера» (1:2) и «Хоффенхайма» (1:3).
«Штутгарт» стал настоящим открытием старта нового сезона Бундеслиги и совершенно законно занимает третье место в турнирной таблице с 12 баллами. Коллектив отстает от лидеров всего на один пункт, и чтобы не отставать нуждается в победе над нынешним аутсайдером. Матч обещает быть интересным, ведь оба клуба имеют четкие задачи на данном отрезке времени. В прошлой игре «Штутгарт» обыграл на своем поле «Дармштадт» (3:1), а ранее с тем же счетом одолел «Майнц» (3:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»
- «Штутгарт» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Кельн» проиграл три из пяти последних встреч «Штутгарту»
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Исходя из статистики, команды много забивают друг другу в личных встречах и этим можно воспользоваться. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.