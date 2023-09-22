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«Лацио» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (23.09.2023)

вчера, 14:41
Андерсон Фелипе

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.5

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.813.994.49
Лига Ставок 1.82 3.95 4.40
Pari 1.78 3.95 4.50

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85 Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.98. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Лацио» набрал всего три пункта в стартовых четырех турах, что не может быть хорошим результатом для римского клуба и требует исправления ситуации. Тем не менее, команда вдохновлена голом своего вратаря Ивана Проведеля и спасением в матче с «Атлетико» (1:1) в Лиге Чемпионов, а поэтому наверняка воодушевленной выйдет на следующую игру. В прошлом туре Серии А римляне уступили на выезде «Ювентусу» (1:3).

«Монца» также не может похвалиться ярким стартом в Серии А, но смогла набрать на один балл больше нынешнего соперника. Коллектив не очень уверенно играет на выезде, а если пропускает первым, то шансов спасти матч очень мало. Таким образом гостям нужен быстрый гол, который помог бы играть по результату. Два последних матча «Монцы» завершились ничьей с «Лечче» (1:1) и крупным поражением от «Аталанты» (0:3).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»
  • «Монца» выиграла только один поединок из шести последних во всех турнирах
  • «Лацио» выиграл три последних поединка у «Монцы»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.34 1.36 2.14 1.78 1.68 2.31
Лига Ставок 2.10 1.76 1.65 2.27
Pari 2.10 1.75
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