«Лацио» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (28.01.2024)

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сегодня, 01:42

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по 3.1, а победа «Наполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.

Форма команд

«Лацио» проиграл «Интеру» в полуфинале Суперкубка Италии (0:3), однако это не должно повлиять на победный настрой римлян, которые выиграли уже пять матчей подряд. Команда идет на шестом месте с 33 баллами и отстает от четвертого места всего на один пункт. В матче с провалившим сезоне действующим чемпионом Италии, команда Сарри вполне может наиграть на победу. В последней встрече в рамках Серии А «Лацио» минимально обыграл «Лечче» (1:0).

«Наполи» старается добиваться побед, однако в чемпионате уже многое упущено, а нынешнее девятое место с 31 баллом еще оставляет шансы неаполитанцам на топ-4 благодаря высокой плотности турнирной таблицы. В матче с «Лацио» в Риме будет непросто, но и списывать «Наполи» слишком рано. В матче за Суперкубок Италии команда проиграла «Интеру» (0:1), а в полуфинале крупно одолел «Фиорентину» (3:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лацио» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Наполи» проиграл четыре последних матча на выезде во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.