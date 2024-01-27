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«Лацио» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (28.01.2024)

сегодня, 01:42
Андерсон Фелипе

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по 3.1, а победа «Наполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.

Форма команд

«Лацио» проиграл «Интеру» в полуфинале Суперкубка Италии (0:3), однако это не должно повлиять на победный настрой римлян, которые выиграли уже пять матчей подряд. Команда идет на шестом месте с 33 баллами и отстает от четвертого места всего на один пункт. В матче с провалившим сезоне действующим чемпионом Италии, команда Сарри вполне может наиграть на победу. В последней встрече в рамках Серии А «Лацио» минимально обыграл «Лечче» (1:0).

«Наполи» старается добиваться побед, однако в чемпионате уже многое упущено, а нынешнее девятое место с 31 баллом еще оставляет шансы неаполитанцам на топ-4 благодаря высокой плотности турнирной таблицы. В матче с «Лацио» в Риме будет непросто, но и списывать «Наполи» слишком рано. В матче за Суперкубок Италии команда проиграла «Интеру» (0:1), а в полуфинале крупно одолел «Фиорентину» (3:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Лацио» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Наполи» проиграл четыре последних матча на выезде во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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сегодня в 08:55
В этом матче я бы поставил на победу «Лацио». Команда находится в хорошей форме и имеет больше шансов на успех.
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