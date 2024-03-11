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«Лацио» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (11.03.2024)

сегодня, 12:13
Лацио

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.92. Ничейный результат котируется по 3.52, а победа «Удинезе» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.52.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.68. Ставка на «обе забьют» составляет 2.02.

Форма команд

«Лацио» вылетел из Лиги чемпионов, хотя болельщики верили после первого матча, что такую «Баварию» можно пройти. В Серии А положение римского клуба также оставляет желать лучшего, ведь текущее девятое место с 40 набранными баллами не дает ему место в еврокубках на следующий сезон. В домашней игре с «Удинезе» букмекеры верят в хозяев и уверены, что те смогут добиться результата. В последней игре «Лацио» проиграл «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3), а в чемпионате уступил «Милану» (0:1).

«Удинезе» старается набирать очки в каждом матче, но чаще всего завершает их ничьими. Команда идет на 17 месте с 24 баллами, и любая потеря очков может привести к попаданию в зону вылета. Гости постараются воспользоваться неуверенностью «Лацио» и усталостью после Лиги чемпионов, чтобы зацепиться за очки и постараться подняться выше по таблице. Два последних поединка «Удинезе» завершились поражением на выезде от «Дженоа» (0:2) и ничьей с «Салернитаной» (1:1).

Информация для ставок

  • Три из пяти последних матчей «Удинезе» завершились ничейным результатом
  • Четыре из шести поединков «Лацио» закончились исходом «обе забьют – нет»
  • «Лацио» и «Удинезе» закончили вничью четыре из шести последних матчей
  • Четыре из пяти последних матчей последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и проведут низовой матч. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
59842r6tn5f6
59842r6tn5f6
сегодня в 14:32
Выбирая ставку для данного поединка, в первую очередь отталкиваюсь не от силы нынешних хозяев, а от слабости сегодняшних гостей. Даже с учётом всех своих проблем и далеко не лучшего состояния, Лацио на фоне такого Удинезе выглядит фаворитом. Тем более римлянам уже не нужно будет играть на два фронта, так как из ЛЧ команда вылетела. В двух крайних очных поединках "орлы" брали верх над "маленькими зебрами" (1-0 и 2-1), причём оба раза в гостях. Пришло время порадовать и местных болельщиков в столице. Мой прогноз - П1.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:29
Лацио пора бы уже и победить, тем более игра на своём поле - минимальная победа хозяев - П1.
Гость
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