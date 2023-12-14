ЛАСК — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу ЛАСК составляет 2.13. Поставить на «Тулузу» можно за 3.35, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

ЛАСК не смог конкурировать в большинстве поединков группового этапа Лиги Европы, но имеет шансы зацепиться за Лигу Конференций. Команда набрала лишь три пункта и отстает на два очка от ближайшего соперника. Только собственная победа и поражение «Юнион Сент-Жиллуаз» может позволить австрийцам занять третье место. Два последних матча ЛАСК завершились ничьей с «Аустрией» (0:0) и победой на выезде над «Аустрией Люстенау» (3:1).

«Тулуза» не может выиграть несколько матчей и это влияет на место команды в Лиге 1. Коллектив на данный момент занимает второе место с восемью баллами в Лиге Европы и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф в след за «Ливерпулем». В прошлом туре чемпионата Франции «Тулуза» крупно проиграла аутсайдеру «Лиону» (0:3), а ранее поделила очки с «Лорьяном» на своем поле (1:1).

Информация для ставок

ЛАСК выиграл восемь домашних матчей из десяти последних на своем поле

выиграл восемь домашних матчей из десяти последних на своем поле «Тулуза» выиграла всего один поединок из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Тулузы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

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