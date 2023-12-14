ЛАСК — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу ЛАСК составляет 2.13. Поставить на «Тулузу» можно за 3.35, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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1 : 2
завершен
вчера, 20:45
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
ЛАСК не смог конкурировать в большинстве поединков группового этапа Лиги Европы, но имеет шансы зацепиться за Лигу Конференций. Команда набрала лишь три пункта и отстает на два очка от ближайшего соперника. Только собственная победа и поражение «Юнион Сент-Жиллуаз» может позволить австрийцам занять третье место. Два последних матча ЛАСК завершились ничьей с «Аустрией» (0:0) и победой на выезде над «Аустрией Люстенау» (3:1).
«Тулуза» не может выиграть несколько матчей и это влияет на место команды в Лиге 1. Коллектив на данный момент занимает второе место с восемью баллами в Лиге Европы и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф в след за «Ливерпулем». В прошлом туре чемпионата Франции «Тулуза» крупно проиграла аутсайдеру «Лиону» (0:3), а ранее поделила очки с «Лорьяном» на своем поле (1:1).
Информация для ставок
- ЛАСК выиграл восемь домашних матчей из десяти последних на своем поле
- «Тулуза» выиграла всего один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Тулузы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
ЛАСК играет на своем поле и постарается красиво завершить турнир, учитывая кризисное состояние «Тулузы». Предполагаем, что клубы поделят очки, а сделать на это ставку можно по коэффициенту 3.55.