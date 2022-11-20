«Леванте» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (20.11.2022)

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сегодня, 11:54

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Лас-Пальмас» могут поставить за 3.15. Коэффициент на ничью составляет 3.8.

Тотал больше 2 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.7, в то время как низовой исход оценивается по 2.15. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Леванте» провалил прошлый сезон Ла Лиги и теперь пытается добиться успеха в Сегунде, чтобы как можно быстрее вернуться в элитный дивизион. Сейчас в активе клуба 26 набранных баллов и идет на четвертой позиции в турнирной таблице. В предстоящей игре с «Лас-Пальмас» в случае победы коллектив может теоретически сократить расстояние от лидера. В прошлом туре «Леванте» разгромил в кубке «Олот» (4:0), а ранее в чемпионате обыграл в чемпионате «Альбасете» (3:2).

«Лас-Пальмас» еще недавно лидировал в Сегунде, но потеря очков в последних матчей откинула их на второе место. Теперь у команды 27 набранных очков, что на три меньше, чем у «Алавеса». Чтобы не потерять еще позиции в турнирной таблице, команде необходимо собраться с силами и набирать очки в последующий встречах. Два последних матча «Лас-Пальмас» завершились ничьей с «Эйбаром» в Сегунде (1:1) и победой в кубке Испании над «Теруэль» (1:0).

Информация для ставок

«Леванте» выиграл шесть матчей из семи последних во всех турнирах

«Лас-Пальмас» проиграл на выезде только один матч из десяти последних

«Леванте» выиграл три последних матча у «Лас-Пальмас»

Прогноз

«Леванте» успешно играет в последних матчах с «Лас-Пальмас» и в предстоящей встреча на своем стадионе также с большой вероятностью одержит победу. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.