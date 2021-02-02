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«Леванте» — «Вильярреал». Прогноз на матч Кубка Испании (03.02.2021)

сегодня, 22:28

«Леванте» принимает на своем поле «Вильярреал». Этот поединок состоится 3 февраля в рамках очередного этапа Кубка Испании. Оба клуба находятся в неплохой форме и хотят пройти дальше. Особенно успешен в нынешнем сезоне «Вильярреал», которым руководит Унаи Эмери.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.123.752.24
Fonbet 2.85 3.65 2.35
Мелбет 3.20 3.68 2.32
Лига ставок 3.10 3.65 2.22

Ставки букмекеров

Это будет непростой матч для обеих команд. У «Вильярреала» неплохие шансы на победу, на триумф «подлодки» можно поставить с коэффициентом 2.41. Шансы «Леванте» на то, чтобы выиграть и пройти дальше, также велики. На это можно поставить с коэффициентом 2.93. Ничейный исход оценили в 3.54.

Форма команд

Свой последний матч «Леванте» сыграл 30 января, это была сенсационная победа над мадридским «Реалом» со счетом 2:1. К матчу против «Вильярреала» команда из Валенсии подходит в отличном настроении, далеко не всегда можно выиграть у клуба, который трижды кряду брал Лигу чемпионов. «Леванте» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 26 пунктов.

«Вильярреал» расцвел после того, как в команду пришел Унаи Эмери. Свой последний поединок «подлодка» провела против «Реала Сосьедад», этот матч завершился со счетом 1:1. «Вильярреал» находится на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 35 очков. Лучшим бомбардиром команды является Жерар Морено — 10 голов.

Информация для ставок

  • «Леванте» и «Вильярреал» не проигрывают в пяти матчах кряду
  • У «Леванте» и «Вильярреала» одинаковое количество забитых мячей в нынешнем сезоне — 29 голов
  • У «Вильярреала» три сухих матча в трех последних поединках

Прогноз

Букмекеры БК Мелбет представили котировки на грядущий поединок в Кубке Испании: «Вильярреал» пройдет в следующий этап за коэффициент 1.75. Также можно поставить на то, что в обоих таймах будет меньше 1,5 голов с коэффициентом 2.54.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.123.752.24
Fonbet 2.85 3.65 2.35
Мелбет 3.20 3.68 2.32
Лига ставок 3.10 3.65 2.22
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