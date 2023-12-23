«Лидс» — «Ипсвич Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.12.2024)

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вчера, 12:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лидса» составляет 1.8. Поставить на «Ипсвич Таун» можно за 4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Лидс» очень старается сразу вернуться в АПЛ после года отсутствия. Тем не менее, коллектив идет лишь на третьем месте с 42 баллами и отстает от нынешнего соперника на целых десять пунктов. Чтобы иметь шансы на борьбу за прямой выход в АПЛ , хозяевам нужна только победа. Два последних матча «Лидса» завершились ничьей с «Ковентри Сити» (1:1) и поражением от «Сандерленда» (0:1).

«Ипсвич Таун» уверенно идет среди лидеров и имеет шансы выйти в АПЛ . До конца сезона еще много туров, но сейчас команда занимает второе место с 52 баллами и лишь на три пункта отстает от «Лестера», который лидирует. В матче с непростым соперником на выезде гостям важно, как минимум не проиграть, чтобы сохранить свой отрыв. В прошлом туре «Ипсвич Таун» поделил очки с «Норвичем» (2:2), а ранее одолел на выезде «Уотфорд» (2:1).

Информация для ставок

«Ипсвич Таун» выиграл пять из десяти поединков за последнее время

«Лидс» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Лидс» выиграл у «Ипсвич Таун» четыре последних домашних матча

Прогноз

«Лидс» имеет хорошую статистику домашних матчей с этим соперником и вполне может добиться еще одной победы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.