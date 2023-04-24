«Лидс» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (25.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лидс». Команда играет домашний поединок и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.17. Победа «Лестера» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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завтра, 22:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.
Форма команд
«Лидс» набрал всего три очка в пяти последних турах АПЛ и еще не решил вопрос с сохранением места на следующий сезона. Сейчас команда занимает 16 место с 29 баллами и лишь на один балл опережает зону вылета. В предстоящей игре с «Лестером» хозяев ожидает «битва за шесть очков», ведь в случае победы они значительно улучшат свою ситуацию. В прошлом туре «Лидс» проиграл на выезде «Фулхэму» (1:2), а ранее был разгромлен «Ливерпулем» (1:6).
«Лестер» очень рискует покинуть АПЛ, если срочно не изменит ситуацию, которая складывается очень сложно. Клуб отстает от «Лидса» на один балл, поэтому гостям как минимум нельзя проигрывать этот поединок. В предстоящей встрече «Лестер» наверняка попытается сыграть от обороны и исключить возможные риски пропустить. Два последних матча коллектива завершились важно победой над «Вулверхэмптоном» (2:1) и дежурным поражением от «Манчестер Сити» (1:3).
Информация для ставок
- «Лидс» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ с общим счетом (6:18)
- «Лестер» не может победить на выезде уже шесть матчей подряд
- «Лидс» проиграл «Лестеру» три из пяти последних матчей при одной победе
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Исходя из статистики, можем предположить, что игра будет напряженной и никто рисковать не будет. Таким образом, оптимально ставкой здесь можно назвать тотал меньше 2.5 мячей, поставить на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.