«Лидс» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (25.04.2023)

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сегодня, 11:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лидс». Команда играет домашний поединок и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.17. Победа «Лестера» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.

Форма команд

«Лидс» набрал всего три очка в пяти последних турах АПЛ и еще не решил вопрос с сохранением места на следующий сезона. Сейчас команда занимает 16 место с 29 баллами и лишь на один балл опережает зону вылета. В предстоящей игре с «Лестером» хозяев ожидает «битва за шесть очков», ведь в случае победы они значительно улучшат свою ситуацию. В прошлом туре «Лидс» проиграл на выезде «Фулхэму» (1:2), а ранее был разгромлен «Ливерпулем» (1:6).

«Лестер» очень рискует покинуть АПЛ , если срочно не изменит ситуацию, которая складывается очень сложно. Клуб отстает от «Лидса» на один балл, поэтому гостям как минимум нельзя проигрывать этот поединок. В предстоящей встрече «Лестер» наверняка попытается сыграть от обороны и исключить возможные риски пропустить. Два последних матча коллектива завершились важно победой над «Вулверхэмптоном» (2:1) и дежурным поражением от «Манчестер Сити» (1:3).

Информация для ставок

«Лидс» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ с общим счетом (6:18)

с общим счетом (6:18) «Лестер» не может победить на выезде уже шесть матчей подряд

«Лидс» проиграл «Лестеру» три из пяти последних матчей при одной победе

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, можем предположить, что игра будет напряженной и никто рисковать не будет. Таким образом, оптимально ставкой здесь можно назвать тотал меньше 2.5 мячей, поставить на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.