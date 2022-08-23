«Жальгирис» — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

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сегодня, 14:23

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок предоставлены без абсолютного перевеса в сторону одной из команд. Взять победу «Жальгириса» можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха «Лудогорца» зайдет коэффициент 2.05. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.37.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составляет 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Жальгирис» выстоял и не дал болгарам уверенно победить на своем поле. Единственный гол на второй минуте зафиксировал итоговый счет (0:1), который оставляет неплохие шансы на дальнейший успех и проход в групповой этап Лиги Европы. Два дня назад коллектив провел также поединок в рамках чемпионата Литвы и без проблем обыграл «Йонаву» (3:1).

«Лудогорец» имеет преимущество после первого сражения, но его явно недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно и иметь возможность расслабиться. В седьмом туре национального чемпионата клуб подтвердил свое звание лидера и фаворита, разгромив «Пирин» (4:0).

Информация для ставок

«Жальгирис» проиграл лишь раз в последних пяти встречах

У «Лудогорца» три поражения в последних шести матчах

Четыре из пяти последних поединков «Жальгириса» закончились результатом «обе забьют»

Семь из восьми последних игр «Лудогорец» завершил пробитием тотала больше 2.5 мячей

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