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«Жальгирис» — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

сегодня, 14:23
Лудогорец

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок предоставлены без абсолютного перевеса в сторону одной из команд. Взять победу «Жальгириса» можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха «Лудогорца» зайдет коэффициент 2.05. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.37.

Лига Европы 2022/2023
Жальгирис
Лудогорец
Проигрыш
- : -
25 августа 2022, 19:00
четверг
0 - 1
Первый матч
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.633.352.07
Лига Ставок 3.40 3.55 2.07
Мелбет 3.74 3.44 1.97

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составляет 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Жальгирис» выстоял и не дал болгарам уверенно победить на своем поле. Единственный гол на второй минуте зафиксировал итоговый счет (0:1), который оставляет неплохие шансы на дальнейший успех и проход в групповой этап Лиги Европы. Два дня назад коллектив провел также поединок в рамках чемпионата Литвы и без проблем обыграл «Йонаву» (3:1).

«Лудогорец» имеет преимущество после первого сражения, но его явно недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно и иметь возможность расслабиться. В седьмом туре национального чемпионата клуб подтвердил свое звание лидера и фаворита, разгромив «Пирин» (4:0).

Информация для ставок

  • «Жальгирис» проиграл лишь раз в последних пяти встречах
  • У «Лудогорца» три поражения в последних шести матчах
  • Четыре из пяти последних поединков «Жальгириса» закончились результатом «обе забьют»
  • Семь из восьми последних игр «Лудогорец» завершил пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива надеются добыть необходимый результат и выйти в группу ЛЕ, поэтому мы увидим футбол с большим количеством единоборств на каждом участке поля. Много голов не ждем и предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.61 1.69 2.14
Лига Ставок 2.25 1.56 1.68 2.06
Мелбет 1.76 2.10
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6jbamnkkv9cy
6jbamnkkv9cy
сегодня в 14:42
Фаворит матча Лудогорец
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