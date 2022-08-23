«Жальгирис» — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

Ставки букмекеров
Котировки на данный поединок предоставлены без абсолютного перевеса в сторону одной из команд. Взять победу «Жальгириса» можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха «Лудогорца» зайдет коэффициент 2.05. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.37.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составляет 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Жальгирис» выстоял и не дал болгарам уверенно победить на своем поле. Единственный гол на второй минуте зафиксировал итоговый счет (0:1), который оставляет неплохие шансы на дальнейший успех и проход в групповой этап Лиги Европы. Два дня назад коллектив провел также поединок в рамках чемпионата Литвы и без проблем обыграл «Йонаву» (3:1).
«Лудогорец» имеет преимущество после первого сражения, но его явно недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно и иметь возможность расслабиться. В седьмом туре национального чемпионата клуб подтвердил свое звание лидера и фаворита, разгромив «Пирин» (4:0).
Информация для ставок
- «Жальгирис» проиграл лишь раз в последних пяти встречах
- У «Лудогорца» три поражения в последних шести матчах
- Четыре из пяти последних поединков «Жальгириса» закончились результатом «обе забьют»
- Семь из восьми последних игр «Лудогорец» завершил пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
Оба коллектива надеются добыть необходимый результат и выйти в группу ЛЕ, поэтому мы увидим футбол с большим количеством единоборств на каждом участке поля. Много голов не ждем и предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.