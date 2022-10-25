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«Днепр-1» — «Аполлон». Прогноз на матч Лиги конференций (27.10.2022)

вчера, 11:42
Днепр-1

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.9 на победу «Днепра-1». В случае победы «Аполлона» залетит интересный коэффициент 3.81. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.973.564.07

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.96, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Днепр-1» на выходных сразился с принципиальным соперником харьковским «Металлистом» и лишь на последних минутах смог вырвать три очка и победить (1:0). В Лиге конференций команда идет на втором месте после четырех туров и имеет в активе семь очков, в том числе и благодаря победе над «Вадуцом» (2:1) в последнем матче.

«Аполлон» хоть и обыграл в минувшем туре ЛК грозный «АЗ Акмар» (1:0), но все равно продолжает выглядеть крайне неубедительно в нынешнем сезоне. Команда в двух последних турах национального чемпионата сыграла с «Арисом» и «Олимпиакосом» и Никосии и расписала неудовлетворительные результаты (0:3) и (1:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает девять поединков (семь побед и две ничьих)
  • У «Аполлона» всего две победы в последних восьми матчах
  • В восьми из девяти минувших встречах «Днепра-1» был пробит ТБ 2.5
  • Три из четырех последних игр «Аполлона» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В данном матче преимущество, скорее всего, будет на стороне хозяев поля. Украинцам необходимо окончательно закрепиться на второй строчке, а для этого крайне важно одержать победу, на которую и предлагаем поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.51 1.85 2.03 1.47 2.81
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