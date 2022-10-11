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«Вадуц» — «Днепр-1». Прогноз на матч Лиги конференций (13.10.2022)

вчера, 15:02
Днепр-1

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.2 на победу «Днепра-1». В случае победы «Вадуца» залетит интересный коэффициент 3.1. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.193.602.26
Мелбет 3.08 3.52 2.19
1XBET 3.08 3.52 2.19

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Вадуц» завоевал один балл в предыдущем туре Лиги конференций, расписав голевую ничью с нынешним соперником (2:2). Тремя днями позже коллектив провел игру чемпионата, где на выезде также сыграл (2:2) с «Шафхаузеном». В турнирных таблицах обоих турниров клуб располагается на предпоследнем месте.

«Днепр-1» на выходных без проблем справился с сопротивлением луганской «Зари» в рамках чемпионата Украины. Хет-трик главного бомбардира команды Артема Довбика и победа (3:0) закрепили днепрян на первом месте в таблице.

Информация для ставок

  • «Вадуц» оформил пять ничьих в последних восьми матчах
  • Беспроигрышная серия «Днепра-1» составляет пять встреч (четыре победы и ничья)
  • Четыре из пяти последних поединков «Вадуца» закончились результатом ТБ 2.5
  • Девять из двенадцати последних игр «Днепра-1» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В данном матче преимущество, скорее всего, будет на стороне гостей. Украинцам некуда отступать и они будут стараться атаковать и побеждать, так как стоит задача выхода в раунд плей-офф. Рекомендуем поставить на победу «Днепра-1» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.81 1.63 2.36
Мелбет 2.05 1.80
1XBET 2.05 1.80
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:38
Обе команды забьют!
Гость
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