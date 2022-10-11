«Вадуц» — «Днепр-1». Прогноз на матч Лиги конференций (13.10.2022)

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вчера, 15:02

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.2 на победу «Днепра-1». В случае победы «Вадуца» залетит интересный коэффициент 3.1. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Вадуц» завоевал один балл в предыдущем туре Лиги конференций, расписав голевую ничью с нынешним соперником (2:2). Тремя днями позже коллектив провел игру чемпионата, где на выезде также сыграл (2:2) с «Шафхаузеном». В турнирных таблицах обоих турниров клуб располагается на предпоследнем месте.

«Днепр-1» на выходных без проблем справился с сопротивлением луганской «Зари» в рамках чемпионата Украины. Хет-трик главного бомбардира команды Артема Довбика и победа (3:0) закрепили днепрян на первом месте в таблице.

Информация для ставок

«Вадуц» оформил пять ничьих в последних восьми матчах

Беспроигрышная серия «Днепра-1» составляет пять встреч (четыре победы и ничья)

Четыре из пяти последних поединков «Вадуца» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Девять из двенадцати последних игр «Днепра-1» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В данном матче преимущество, скорее всего, будет на стороне гостей. Украинцам некуда отступать и они будут стараться атаковать и побеждать, так как стоит задача выхода в раунд плей-офф. Рекомендуем поставить на победу «Днепра-1» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.