«Лиллестрем» — «Русенборг». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (25.06.2021)

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вчера, 07:20

В 9-м туре чемпионата Норвегии «Русенборг» на выезде сыграет с «Лиллестремом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Русенборг» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.14. Победа «Лиллестрема» оценивается в 3.42. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.58.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.77 на тотал больше 2.5 мячей. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.14. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Лиллестрем» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, однако провёл на три игры меньше «Русенборга», опережающего нынешних хозяев поля на 5 очков. «Лиллестрем» неплох выглядит в последних матчах — 3 победы в 4 турах. В предыдущем туре команда обыграла «Тромсе» (2:1), а матчем ранее одержала верх над «Хаугесундом» (2:1).

«Русенборг» занимает 5-ю позицию в чемпионате и претендует на зону еврокубков. Команда неожиданно проиграла в двух последних турах — «Стремсгодсету» (1:2) и «Сарпсборгу» (0:1).

Информация для ставок

Победная домашняя серия «Лиллестрема» насчитывает три поединка

«Русенборг» выиграл один выездной матч из последних девяти

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Русенборга» со счетом 3:1

«Лиллестрем» забивает в 16 домашних матчах кряду

Прогноз

Нас ожидает упорный матч двух интересных команд. Скорее всего, преимуществом будут владеть гости, но не факт, что они смогут воплотить его в победу. Предполагаем, что матч будет результативным, и рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.86 на тотал больше 2.5 мячей в матче «Шемрок Роверс» — «Дрогеда Юнайтед».