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«Лиллестрем» — «Русенборг». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (25.06.2021)

вчера, 07:20

В 9-м туре чемпионата Норвегии «Русенборг» на выезде сыграет с «Лиллестремом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.463.422.24
Лига Ставок 2.65 3.35 2.60
Фонбет Live! 2.85 3.45 2.45
Мелбет 2.70 3.34 2.40
1XBET 2.78 3.38 2.35
BetBoom 2.75 3.45 2.42

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Русенборг» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.14. Победа «Лиллестрема» оценивается в 3.42. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.58.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.77 на тотал больше 2.5 мячей. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.14. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Лиллестрем» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, однако провёл на три игры меньше «Русенборга», опережающего нынешних хозяев поля на 5 очков. «Лиллестрем» неплох выглядит в последних матчах — 3 победы в 4 турах. В предыдущем туре команда обыграла «Тромсе» (2:1), а матчем ранее одержала верх над «Хаугесундом» (2:1).

«Русенборг» занимает 5-ю позицию в чемпионате и претендует на зону еврокубков. Команда неожиданно проиграла в двух последних турах — «Стремсгодсету» (1:2) и «Сарпсборгу» (0:1).

Информация для ставок

  • Победная домашняя серия «Лиллестрема» насчитывает три поединка
  • «Русенборг» выиграл один выездной матч из последних девяти
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Русенборга» со счетом 3:1
  • «Лиллестрем» забивает в 16 домашних матчах кряду

Прогноз

Нас ожидает упорный матч двух интересных команд. Скорее всего, преимуществом будут владеть гости, но не факт, что они смогут воплотить его в победу. Предполагаем, что матч будет результативным, и рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.86 на тотал больше 2.5 мячей в матче «Шемрок Роверс» — «Дрогеда Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.76 1.70 2.24
Лига Ставок 2.00 1.75 1.60 2.24
Мелбет 2.04 1.80
1XBET 1.94 1.86
BetBoom 3.20 1.31 2.04 1.71 1.60 2.23
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shlomo
shlomo
вчера в 07:38
Гости не проиграют
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