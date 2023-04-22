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«Лион» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (23.04.2023)

сегодня, 15:08
Марсель

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 2.5. Победа «Марселя» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.553.732.72
Pari 2.50 3.65 2.65

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Лион» показывает неплохие результаты и имеет серию без поражений в Лиге 1. На данный момент команда располагается на седьмом месте с 50 баллами и отстают от ближайшего соперника на три пункта. Вряд ли коллективу удастся навязать борьбу за Лигу Европы, но от места в Лиге Конференций его отделяет пять очков. Два последних поединка «Лиона» завершились победами над «Тулузой» (2:1) и «Ренном» (3:1).

«Марсель» после осечки «Ланса» вновь вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции и вероятнее всего будет бороться именно за серебряные медали. Коллектив набрал 64 очка, что на девять пунктов меньше, чем у «ПСЖ», но на очко больше, чем у «Ланса». В прошлом туре Лиги 1 «Марсель» обыграл на своем поле «Труа» (3:1), а ранее поделил очки с «Лорьяном» на выезде (0:0).

Информация для ставок

  • «Лион» и «Марсель» проиграли по два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Марсель» не проигрывает на выезде уже девять матчей подряд
  • «Лион» выиграл три из шести последних матчей у «Марселя» при одной ничьей
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Лион» набрал хорошую форму и на своем поле постарается отобрать очки у «Марселя» и подтянуться ближе к зоне еврокубков. Сделать ставку на победу хозяев можно сделать по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.53 1.32 2.22 1.71 1.75 2.17
Pari 2.18 1.68
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