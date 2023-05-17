«Лион» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (19.05.2023)

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вчера, 21:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 2.2. Победа «Монако» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно за 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Лион» после провала на старте сезона заметно исправил ситуацию в турнирной таблице, но в зону еврокубков попасть шансов очень мало. На данный момент коллектив занимает седьмое место с 56 очками и отстает от пятого места на четыре пункта. Чтобы рассчитывать на дальнейшую борьбу за местов Лиге Конференций, коллективу необходимо обыгрывать «Монако», который еще не решил свои задачи в нынешнем сезоне. В прошлом туре «Лион» проиграл на выезде «Клермону» (1:2).

«Монако» не смог совладать с собой в самых ответственных поединках и теперь шансов на Лигу чемпионов практически нет. Коллектив идет на четвертом месте с 65 очками и уже на восемь пунктов отстает от «Марселя», который вряд ли проиграет все три последних тура. В прошлой игре «Монако» сыграл вничью с «Лиллем» (0:0), а ранее обыграл на выезде «Анже» (2:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Лиона» завершились исходом «обе забьют»

Семь последних матчей «Монако» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лион» проиграл три из пяти последних встреч с «Монако»

Прогноз

Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь обе команды еще имеют мотивацию продолжать сезон. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.