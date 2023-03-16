«Лион» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (17.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.65. Победа «Нанта» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.
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сегодня, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.
Форма команд
«Лион» набрал 8 очков в последних пяти турах Ла Лиги 1 и уже может прощаться с реальными шансами на место в Лиге Чемпионов. Команда занимает 10 место с 40 набранными баллами и отстает от третьего места на 14 пунктов. В матче с «Нантом» на своем стадионе хозяевам нужна победа, чтобы сохранить шансы на зону еврокубков. Два последних поединка «Лиона» завершились ничьими с «Лиллем» (3:3) и «Лорьяном» (0:0).
«Нант» не выигрывает уже несколько матчей подряд в Лиге 1 и закончит турнир в середине турнирной таблицы, если не случится ничего необычного. На данный момент коллектив занимает 14 место с 29 баллами и всего на шесть пунктов опережает зону вылета, поэтому необходимо бороться за очки в оставшихся турах. В прошлой игре «Нант» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2), а ранее уступил на выезде «ПСЖ» (2:4).
Информация для ставок
- «Лион» проиграл только один из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Нанта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Нантом»
Прогноз
Команды выступают нестабильно, но в личных встречах часто забивают друг другу. Предлагаем и в этот раз выбрать вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.