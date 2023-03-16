«Лион» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (17.03.2023)

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вчера, 15:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.65. Победа «Нанта» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Лион» набрал 8 очков в последних пяти турах Ла Лиги 1 и уже может прощаться с реальными шансами на место в Лиге Чемпионов. Команда занимает 10 место с 40 набранными баллами и отстает от третьего места на 14 пунктов. В матче с «Нантом» на своем стадионе хозяевам нужна победа, чтобы сохранить шансы на зону еврокубков. Два последних поединка «Лиона» завершились ничьими с «Лиллем» (3:3) и «Лорьяном» (0:0).

«Нант» не выигрывает уже несколько матчей подряд в Лиге 1 и закончит турнир в середине турнирной таблицы, если не случится ничего необычного. На данный момент коллектив занимает 14 место с 29 баллами и всего на шесть пунктов опережает зону вылета, поэтому необходимо бороться за очки в оставшихся турах. В прошлой игре «Нант» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2), а ранее уступил на выезде « ПСЖ » (2:4).

Информация для ставок

«Лион» проиграл только один из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Нанта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Нантом»

Прогноз

Команды выступают нестабильно, но в личных встречах часто забивают друг другу. Предлагаем и в этот раз выбрать вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.