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«Лион» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (17.03.2023)

вчера, 15:59
Лион

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.65. Победа «Нанта» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.674.105.33
Лига Ставок 1.71 3.95 5.00
1XBET 1.70 4.18 5.30

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Лион» набрал 8 очков в последних пяти турах Ла Лиги 1 и уже может прощаться с реальными шансами на место в Лиге Чемпионов. Команда занимает 10 место с 40 набранными баллами и отстает от третьего места на 14 пунктов. В матче с «Нантом» на своем стадионе хозяевам нужна победа, чтобы сохранить шансы на зону еврокубков. Два последних поединка «Лиона» завершились ничьими с «Лиллем» (3:3) и «Лорьяном» (0:0).

«Нант» не выигрывает уже несколько матчей подряд в Лиге 1 и закончит турнир в середине турнирной таблицы, если не случится ничего необычного. На данный момент коллектив занимает 14 место с 29 баллами и всего на шесть пунктов опережает зону вылета, поэтому необходимо бороться за очки в оставшихся турах. В прошлой игре «Нант» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2), а ранее уступил на выезде «ПСЖ» (2:4).

Информация для ставок

  • «Лион» проиграл только один из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Нанта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Нантом»

Прогноз

Команды выступают нестабильно, но в личных встречах часто забивают друг другу. Предлагаем и в этот раз выбрать вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.40 2.04 1.85 1.60 2.45
Лига Ставок 2.85 1.40 1.95 1.83 1.54 2.43
1XBET 2.07 1.88
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:52
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 16:39
енеральная репетиция команд перед полуфиналом кубка страны. С точки зрения турнирной таблицы, чемпионата Лион мотивирован больше? Мотивация присутствует и у Нанта. Второй сезон кряду хозяева, кажется, не попадают в еврокубки. Потеря четырех очков в двух последних матчах может быть решающим. За коэффициент 1.60 ставить на победу "ткачей" целесообразно ли? За последние пять туров виктория с разницей более чем в мяч была только над безнадежным аутсайдером в лице Анже. Травмирован основной голкипер. Дома дружина Блана показывает неплохие результаты, но не настолько чтобы обыграть "канареек" с комфортным преимуществом.
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