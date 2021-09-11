«Лион» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (12.09.2021)

1631353847

сегодня, 12:50

В заключительном поединке пятого тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграет против «Страсбура».

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы «Лиона» в грядущей игре. Заключить пари с таким условием БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.57. Ставки на ничью можно разместить с котировкой 4.52, а победа «Страсбура» оценивается в 5.95.

Аналитики БК также убеждены, что поединок получится результативным. Поставить на ТБ (2,5) голов можно за 1.50, меньше – 2.40.

Форма команд

«Лион» накопил пять очков в четырех стартовых турах Лиги 1. Первую победу в сезоне «ткачи» смогли оформить только в последнем поединке, когда удалось обыграть на выезде «Нант» (1:0). До этого команда упустила домашнюю победу над «Клермоном» (3:3), крупно проиграла в гостях «Анже» (0:3), а также не смогла взять три балла в домашнем противостоянии с «Брестом» (1:1).

«Страсбур» плохо начал новый сезон чемпионата. Команда последовательно уступила «Анже» (0:2) и ПСЖ (2:4), но потом принялась набирать очки. Гости грядущего матча сначала сыграли вничью дома с «Труа» (1:1), а затем им удалось отыграть результативно в атаке и победить на своем поле «Брест» (3:1).

Информация для ставок

• В 11 из 13 прошлых встреч соперников выиграла ставка ТБ (2,5)

• «Лион» забивал минимум 2 гола в 11 из 13 предыдущих встреч со «Страсбуром»

• «Страсбур» не побеждал в 19 из 21 последних матчей против «Лиона»

Прогноз