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«Лион» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (12.09.2021)

сегодня, 12:50

В заключительном поединке пятого тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграет против «Страсбура».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.566.25
Фонбет 1.48 4.60 6.30
Мелбет 1.57 4.58 6.25
1XBET 1.57 4.58 6.25
BetBoom 1.55 4.60 5.90

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы «Лиона» в грядущей игре. Заключить пари с таким условием БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.57. Ставки на ничью можно разместить с котировкой 4.52, а победа «Страсбура» оценивается в 5.95.

Аналитики БК также убеждены, что поединок получится результативным. Поставить на ТБ(2,5) голов можно за 1.50, меньше – 2.40.

Форма команд

«Лион» накопил пять очков в четырех стартовых турах Лиги 1. Первую победу в сезоне «ткачи» смогли оформить только в последнем поединке, когда удалось обыграть на выезде «Нант» (1:0). До этого команда упустила домашнюю победу над «Клермоном» (3:3), крупно проиграла в гостях «Анже» (0:3), а также не смогла взять три балла в домашнем противостоянии с «Брестом» (1:1).

«Страсбур» плохо начал новый сезон чемпионата. Команда последовательно уступила «Анже» (0:2) и ПСЖ (2:4), но потом принялась набирать очки. Гости грядущего матча сначала сыграли вничью дома с «Труа» (1:1), а затем им удалось отыграть результативно в атаке и победить на своем поле «Брест» (3:1).

Информация для ставок

• В 11 из 13 прошлых встреч соперников выиграла ставка ТБ(2,5)
• «Лион» забивал минимум 2 гола в 11 из 13 предыдущих встреч со «Страсбуром»
• «Страсбур» не побеждал в 19 из 21 последних матчей против «Лиона»

Прогноз

Рекомендуем комбинированную ставку на победу «Лиона» и ТБ(2,5) голов. В БК Фонбет ее можно сыграть по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.55 2.04 1.88
Мелбет 2.46 1.52
1XBET 2.46 1.52
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