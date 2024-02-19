«Ливерпуль» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (21.02.2024)

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вчера, 18:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.2. Победа «Лутон Таун» оценивается по коэффициенту 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Ливерпуль» остался лидером АПЛ и после осечки «Манчестер Сити» имеет преимущество. «Красные» идут на первом месте с 57 баллами и опережают «Арсенал» на два пункта. В домашней игре с новичком АПЛ подопечные Клоппа не имеют права терять очки и постараются решить свои проблемы как можно раньше. В прошлом туре «Ливерпуль» крупно обыграл на выезде «Брентфорд» (4:1), а ранее разобрался на своем поле с «Бернли» (3:1).

«Лутон Таун» в последние месяцы выдает яркие и результативные поединки, однако уже три тура не может добиться победы. Команда занимает 17 место с 20 баллами и находится в одном шаге от зоны вылета на расстоянии одного очка. Мало кто верит, что гости смогут забрать очки у лидера, поэтому остается рассчитывать только на удачу. Два последних матча «Лутон Таун» завершились поражениями от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

Информация для ставок

«Ливерпуль» проиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей «Лутон Таун» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ливерпуль» выиграл три из пяти последних встреч с «Лутон Таун» при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле кризисного соперника и сохранить лидерство. При этом предполагаем, что хозяева пропустят минимум один мяч. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.