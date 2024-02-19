«Ливерпуль» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (21.02.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.2. Победа «Лутон Таун» оценивается по коэффициенту 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.3.
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завтра, 22:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Ливерпуль» остался лидером АПЛ и после осечки «Манчестер Сити» имеет преимущество. «Красные» идут на первом месте с 57 баллами и опережают «Арсенал» на два пункта. В домашней игре с новичком АПЛ подопечные Клоппа не имеют права терять очки и постараются решить свои проблемы как можно раньше. В прошлом туре «Ливерпуль» крупно обыграл на выезде «Брентфорд» (4:1), а ранее разобрался на своем поле с «Бернли» (3:1).
«Лутон Таун» в последние месяцы выдает яркие и результативные поединки, однако уже три тура не может добиться победы. Команда занимает 17 место с 20 баллами и находится в одном шаге от зоны вылета на расстоянии одного очка. Мало кто верит, что гости смогут забрать очки у лидера, поэтому остается рассчитывать только на удачу. Два последних матча «Лутон Таун» завершились поражениями от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Шеффилд Юнайтед» (1:3).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» проиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- Шесть последних матчей «Лутон Таун» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Ливерпуль» выиграл три из пяти последних встреч с «Лутон Таун» при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле кризисного соперника и сохранить лидерство. При этом предполагаем, что хозяева пропустят минимум один мяч. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.