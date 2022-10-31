«Ливерпуль» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (01.11.2022)

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вчера, 13:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Наполи» оценивается по коэффициенту 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ливерпуль» после разгрома от «Наполи» в первом туре, бросился в погоню за итальянцами и так они синхронно подошли к завершающему туру. «Красные» все так же уступают три балла лидеру, и чтобы сдвинуть его с первого места, должны выигрывать с разницей в четыре мяча, во что откровенно верится с трудом. В прошлом туре АЛП «Ливерпуль» проиграл на своем поле «Лидсу» (1:2), а ранее крупно выиграл у «Аякса» (3:0).

«Наполи» на данный момент является сильнейшей командой Италии, что подтверждает турнирная таблица, где команда идет на первом месте с 32 баллами. Ближайший соперник отстает от неаполитанцев на пять баллов, а в Лиге Чемпионов у подопечных Спалетти максимальные 15 очков за пять туров. В прошлой игре «Наполи» разгромил «Сассуоло» (4:0), а ранее обыграл «Рейджерс» в Лиге Чемпионов (3:0).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл 13 последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» проиграл два поединка из десяти последних на своем поле во всех турнирах

«Наполи» выиграл три матча из пяти последних с «Ливерпулем»

Четыре из шести матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в этот раз между командами пройдет зрелищная и довольно открытая игра с забитыми мячами с обеих сторон. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.