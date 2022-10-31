«Ливерпуль» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (01.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Наполи» оценивается по коэффициенту 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.
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сегодня, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Ливерпуль» после разгрома от «Наполи» в первом туре, бросился в погоню за итальянцами и так они синхронно подошли к завершающему туру. «Красные» все так же уступают три балла лидеру, и чтобы сдвинуть его с первого места, должны выигрывать с разницей в четыре мяча, во что откровенно верится с трудом. В прошлом туре АЛП «Ливерпуль» проиграл на своем поле «Лидсу» (1:2), а ранее крупно выиграл у «Аякса» (3:0).
«Наполи» на данный момент является сильнейшей командой Италии, что подтверждает турнирная таблица, где команда идет на первом месте с 32 баллами. Ближайший соперник отстает от неаполитанцев на пять баллов, а в Лиге Чемпионов у подопечных Спалетти максимальные 15 очков за пять туров. В прошлой игре «Наполи» разгромил «Сассуоло» (4:0), а ранее обыграл «Рейджерс» в Лиге Чемпионов (3:0).
Информация для ставок
- «Наполи» выиграл 13 последних матчей во всех турнирах
- «Ливерпуль» проиграл два поединка из десяти последних на своем поле во всех турнирах
- «Наполи» выиграл три матча из пяти последних с «Ливерпулем»
- Четыре из шести матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что в этот раз между командами пройдет зрелищная и довольно открытая игра с забитыми мячами с обеих сторон. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.