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«Лорьян» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (07.11.2021)

06 ноября 2021, 23:57

«Лорьян» в очередном туре чемпионата Франции сыграет дома против «Бреста». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Лорьян
Брест
1 : 2
завершен
07 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.333.07
Фонбет 2.45 3.30 2.95
Мелбет 2.54 3.32 3.11
BetBoom 2.42 3.28 3.03

Ставки букмекеров

В грядущем поединке букмекеры не выделяют фаворита. Поставить на победу «Лорьяна» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.50, ничья котируется в 3.28, а победа «Бреста» идет в линии за 2.00.

Аналитики также не определяются с результативностью предстоящей игры. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) идут по одинаковым коэффициентам — 1.93.

Форма команд

«Лорьян» не побеждал в пяти прошлых турах чемпионата Франции, опустившись на 13-е место в турнирной таблице. Три очка в данной серии «моряки» взяли в ничейных встречах с «Лионом», «Клермоном» и «Бордо» (1:1), а крупные поражения были зафиксированы в выездных играх против «Марселя» (1:4) и «Страсбура» (0:4).

У «Бреста» начали налаживаться дела во французской Лиге 1. В трех предыдущих турах чемпионата команда пополнила счет на пять баллов, поднявшись из зоны прямого вылета на 18-ю строчку рейтинга. В данной серии клуб избежал поражений в играх с «Реймсом» и «Лиллем», а в прошлом туре ему удалось сенсационно победить дома «Монако» (2:0).

Информация для ставок

  • «Лорьян» не проигрывал в 11 прошлых домашних матчах Лиги 1
  • «Брест» не побеждал «Лорьян» в 10 предыдущих гостевых поединках
  • «Брест» не выигрывал в 8 прошлых выездных матчах чемпионата Франции
  • Ставка ТМ(2,5) выиграла по итогам 3 прошлых домашних матчей «Лорьяна»

Прогноз

«Брест» неплохо проявил себя в прошлых турах, но в гостях эта команда стабильно терпит неудачи. «Лорьян», в свою очередь, лучшие результаты показывает на домашней арене, где хозяева успешно играют против предстоящего соперника. Поэтому рекомендуем ставку на нулевую фору «Лорьяна» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.49 1.93 1.98 1.52 2.73
Мелбет 1.90 2.04
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Gahi
Gahi
07 ноября в 03:05
В этом матче скорее всего будет тотал меньше чем 2,5. Удачи
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