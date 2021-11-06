«Лорьян» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (07.11.2021)

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06 ноября 2021, 23:57

«Лорьян» в очередном туре чемпионата Франции сыграет дома против «Бреста». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

В грядущем поединке букмекеры не выделяют фаворита. Поставить на победу «Лорьяна» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.50, ничья котируется в 3.28, а победа «Бреста» идет в линии за 2.00.

Аналитики также не определяются с результативностью предстоящей игры. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) идут по одинаковым коэффициентам — 1.93.

Форма команд

«Лорьян» не побеждал в пяти прошлых турах чемпионата Франции, опустившись на 13-е место в турнирной таблице. Три очка в данной серии «моряки» взяли в ничейных встречах с «Лионом», «Клермоном» и «Бордо» (1:1), а крупные поражения были зафиксированы в выездных играх против «Марселя» (1:4) и «Страсбура» (0:4).

У «Бреста» начали налаживаться дела во французской Лиге 1. В трех предыдущих турах чемпионата команда пополнила счет на пять баллов, поднявшись из зоны прямого вылета на 18-ю строчку рейтинга. В данной серии клуб избежал поражений в играх с «Реймсом» и «Лиллем», а в прошлом туре ему удалось сенсационно победить дома «Монако» (2:0).

Информация для ставок

«Лорьян» не проигрывал в 11 прошлых домашних матчах Лиги 1

«Брест» не побеждал «Лорьян» в 10 предыдущих гостевых поединках

«Брест» не выигрывал в 8 прошлых выездных матчах чемпионата Франции

Ставка ТМ(2,5) выиграла по итогам 3 прошлых домашних матчей «Лорьяна»

Прогноз

«Брест» неплохо проявил себя в прошлых турах, но в гостях эта команда стабильно терпит неудачи. «Лорьян», в свою очередь, лучшие результаты показывает на домашней арене, где хозяева успешно играют против предстоящего соперника. Поэтому рекомендуем ставку на нулевую фору «Лорьяна» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.