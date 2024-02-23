«Лорьян» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (24.02.2024)

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вчера, 21:34

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. В случае победы «Нанта», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Лорьян» в последних матчах здорово себя проявляет и выиграл три последних матча. Коллектив вышел на 15 место с 22 баллами и опережает нынешнего соперника только по дополнительным показателям. Команда на своем поле очень хочет продлить серию побед и оторваться от зоны вылета хотя бы на 3 пункта на радость болельщикам. Два последних матча «Лорьяна» завершились выездной победой над «Страсбуром» (3:1) и домашней победой с «Реймсом» (2:0).

«Нант» выиграл лишь один матч из пяти последних поединков и это не может радовать болельщиков. Коллектив имеет те же 22 пункта, как и «Лорьян», но уверенности в гостях на данный момент явно поменьше. Если команда проиграет «Лорьяну», это не только сделает разрыв между клубами в три очка, но и морально ударит по футболистам, которым еще предстоит выбираться из зоны вылета. В прошлой игре «Нант» проиграл на своем поле « ПСЖ » (0:2), а ранее одолел на выезде «Тулузу» (2:1).

Информация для ставок

«Нант» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Лорьяна» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

«Лорьян» выиграл три из пяти последних матчей у «Нанта» при двух поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лорьян» имеет хорошие шансы на победу, ведь играет на своем поле и показывает хорошие результаты в текущем месяце. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.