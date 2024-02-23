«Лорьян» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (24.02.2024)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. В случае победы «Нанта», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.
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сегодня, 19:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Лорьян» в последних матчах здорово себя проявляет и выиграл три последних матча. Коллектив вышел на 15 место с 22 баллами и опережает нынешнего соперника только по дополнительным показателям. Команда на своем поле очень хочет продлить серию побед и оторваться от зоны вылета хотя бы на 3 пункта на радость болельщикам. Два последних матча «Лорьяна» завершились выездной победой над «Страсбуром» (3:1) и домашней победой с «Реймсом» (2:0).
«Нант» выиграл лишь один матч из пяти последних поединков и это не может радовать болельщиков. Коллектив имеет те же 22 пункта, как и «Лорьян», но уверенности в гостях на данный момент явно поменьше. Если команда проиграет «Лорьяну», это не только сделает разрыв между клубами в три очка, но и морально ударит по футболистам, которым еще предстоит выбираться из зоны вылета. В прошлой игре «Нант» проиграл на своем поле «ПСЖ» (0:2), а ранее одолел на выезде «Тулузу» (2:1).
Информация для ставок
- «Нант» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Лорьяна» на своем поле завершились исходом «обе забьют»
- «Лорьян» выиграл три из пяти последних матчей у «Нанта» при двух поражениях
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Лорьян» имеет хорошие шансы на победу, ведь играет на своем поле и показывает хорошие результаты в текущем месяце. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.