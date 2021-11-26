«Лорьян» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

«Лорьян» и «Ренн» будут выяснять отношения в 15-м туре чемпионата Франции. Вашему вниманию обзор котировок букмекерских контор с прогнозом на игру.
|
0 : 2
завершен
28 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
В этой паре букмекеры симпатизируют гостям. Ставки на победу «Ренна» в БК Мелбет можно разместить по коэффициенту 1.81, а шансы «Лорьяна» на успех оцениваются в 4.64. Желающие заключить пари на ничью могут воспользоваться котировкой 4.02.
Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне результативного формата поединка. Исход ТБ(2,5) мячей идет по цене 1.85, ТМ(2,5) – 2.06.
Форма команд
«Лорьян» не побеждал в семи последних турах французского чемпионата. Более того, команда проигрывала в четырех из пяти прошлых матчей лиги, из-за чего она опустилась на 14-ю позицию в общем зачете.
В данной серии поединков «Лорьян» уступил «Марселю» (1:4), «Страсбуру» (0:4), «Бресту» (1:2) и «Анже» (0:1), набрав один балл только в ничейном поединке с «Бордо» (1:1).
«Ренн» благодаря серии успешных матчей смог подняться на третье место в рейтинге Лиги 1. В двух последних поединках чемпионата команда уверенно победила на домашней арене «Лилль» (41) и «Монпелье» (2:0), тем самым продлив серию без поражений до 12 поединков во всех турнирах.
Также «Ренн» успешно выступает на групповой стадии Лиги конференций, где команда единолично лидирует в квартете. После четырех стартовых побед клуб разделил очки в домашней игре с «Витессом» (3:3) в минувший четверг.
Информация для ставок
- «Ренн» побеждал в 5 из 6 прошлых матчей Лиги 1
- «Лорьян» не побеждал в 11 из 12 прошлых матчей против «Ренна»
- «Ренн» забивал минимум 2 гола в 5 из 6 предыдущих туров чемпионата Франции
Прогноз
В этом матче рекомендуем поставить на победу «Ренна» по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет. Гости находятся в отличной форме, что позволяет им добиваться положительных результатов в матчах с соперниками разного калибра. У «Лорьяна» же сейчас затяжной кризис и сложная кадровая ситуация.