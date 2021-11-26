«Лорьян» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

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26 ноября 2021, 21:33

«Лорьян» и «Ренн» будут выяснять отношения в 15-м туре чемпионата Франции. Вашему вниманию обзор котировок букмекерских контор с прогнозом на игру.

Ставки букмекеров

В этой паре букмекеры симпатизируют гостям. Ставки на победу «Ренна» в БК Мелбет можно разместить по коэффициенту 1.81, а шансы «Лорьяна» на успех оцениваются в 4.64. Желающие заключить пари на ничью могут воспользоваться котировкой 4.02.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне результативного формата поединка. Исход ТБ (2,5) мячей идет по цене 1.85, ТМ(2,5) – 2.06.

Форма команд

«Лорьян» не побеждал в семи последних турах французского чемпионата. Более того, команда проигрывала в четырех из пяти прошлых матчей лиги, из-за чего она опустилась на 14-ю позицию в общем зачете.

В данной серии поединков «Лорьян» уступил «Марселю» (1:4), «Страсбуру» (0:4), «Бресту» (1:2) и «Анже» (0:1), набрав один балл только в ничейном поединке с «Бордо» (1:1).

«Ренн» благодаря серии успешных матчей смог подняться на третье место в рейтинге Лиги 1. В двух последних поединках чемпионата команда уверенно победила на домашней арене «Лилль» (41) и «Монпелье» (2:0), тем самым продлив серию без поражений до 12 поединков во всех турнирах.

Также «Ренн» успешно выступает на групповой стадии Лиги конференций, где команда единолично лидирует в квартете. После четырех стартовых побед клуб разделил очки в домашней игре с «Витессом» (3:3) в минувший четверг.

Информация для ставок

«Ренн» побеждал в 5 из 6 прошлых матчей Лиги 1

«Лорьян» не побеждал в 11 из 12 прошлых матчей против «Ренна»

«Ренн» забивал минимум 2 гола в 5 из 6 предыдущих туров чемпионата Франции

Прогноз

В этом матче рекомендуем поставить на победу «Ренна» по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет. Гости находятся в отличной форме, что позволяет им добиваться положительных результатов в матчах с соперниками разного калибра. У «Лорьяна» же сейчас затяжной кризис и сложная кадровая ситуация.