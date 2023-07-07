«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Филадельфия Юнион». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 10:57

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Филадельфию Юнион», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Сделать выбор в пользу хозяев можно за 2.65, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Лос-Анджелес Гэлакси» все еще плетется внизу турнирной таблицы своей конференции, но уже несколько матчей подряд не проигрывает, хотя большинство сводит к ничьим. Команда занимает 13 месте с 19 баллами, отставая от зоны плей-офф всего на шесть пунктов, что не кажется недосягаемой целью. В прошлом туре МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» переиграло в дерби «Лос-Анджелес» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» (2:2).

«Филадельфия Юнион» в западной конференции занимает пятое место и чувствует себя в относительной безопасности в зоне плей-офф. Коллектив имеет 34 балла и отстает от третьего места всего на три пункта. В предстоящей встрече победа была бы как нельзя кстати для гостей, но учитывая форму хозяев, за нее придется побороться. Два последних матча «Филадельфии Юнион» завершились поражением от «Атланты» (0:2) и крупной победой с «Интер» Майами (4:1).

Информация для ставок

«Филадельфия Юнион» выиграла шесть матчей из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» завершились ничейными результатами

«Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл три из пяти последних матчей с «Филадельфией Юнион» при двух ничьих

Шесть из десяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что статистика личных встреч между этими клубами сыграет свою роль и сильнейшими в этом поединке окажутся хозяева. Предлагаем сделать ставку на победу «Лос-Анджелес Гэлакси» по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.