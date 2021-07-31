«Лудогорец» — «ЦСКА 1948». Прогноз на матч чемпионата Болгарии (31.07.2021)

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вчера, 12:04

31 июля 2021 года «Лудогорец» примет « ЦСКА 1948» в рамках второго тура чемпионата Болгарии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки, которые помогут сделать правильный выбор.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Лудогорец». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.32. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.20, а на победу гостей по 7.60.

Форма команд

«Лудогорец», который недавно приобрел игрока «Шальке», расположился на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе три балла. Команда выиграла свой первый поединок и забила три мяча, а в ответ пропустила только один. В товарищеских матчах «Лудогорец» выглядел неплохо, видно, что у команды есть рисунок игры, также клуб очень хорош в атаке.

« ЦСКА 1948» находится на первой строчке в турнирной таблице и имеет в активе три набранных балла. Команда выиграла первый поединок в чемпионате со счетом 4-2. Этот клуб выглядит как один из фаворитов нынешнего сезона. « ЦСКА 1948» хорошо подготовлен к началу чемпионата.

Информация для ставок

● «Лудогорец» не проигрывает семь поединков кряду

● « ЦСКА 1948» не проигрывает три поединка кряду

● «Лудогорец» забил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.95.