«Лудогорец» — «ЦСКА 1948». Прогноз на матч чемпионата Болгарии (31.07.2021)

31 июля 2021 года «Лудогорец» примет «ЦСКА 1948» в рамках второго тура чемпионата Болгарии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки, которые помогут сделать правильный выбор.
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3 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Лудогорец». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.32. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.20, а на победу гостей по 7.60.
Форма команд
«Лудогорец», который недавно приобрел игрока «Шальке», расположился на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе три балла. Команда выиграла свой первый поединок и забила три мяча, а в ответ пропустила только один. В товарищеских матчах «Лудогорец» выглядел неплохо, видно, что у команды есть рисунок игры, также клуб очень хорош в атаке.
«ЦСКА 1948» находится на первой строчке в турнирной таблице и имеет в активе три набранных балла. Команда выиграла первый поединок в чемпионате со счетом 4-2. Этот клуб выглядит как один из фаворитов нынешнего сезона. «ЦСКА 1948» хорошо подготовлен к началу чемпионата.
Информация для ставок
● «Лудогорец» не проигрывает семь поединков кряду
● «ЦСКА 1948» не проигрывает три поединка кряду
● «Лудогорец» забил 11 голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.95.