«Лудогорец» — ЦСКА София. Прогноз на матч за Суперкубок Болгарии (17.07.2021)

1626492394

вчера, 06:26

«Лудогорец» и софийский ЦСКА разыграют Суперкубок Болгарии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает предпочтение «Лудогорцу». Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется в 3.29, а победа ЦСКА принесет выигрыш по коэффициенту 3.00.

Ставка на тотал больше (2.5) мячей представлена коэффициентом 2.16. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.68. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Лудогорец», недавно выкупивший права на форварда «Шальке», удачно начал новый сезон, пройдя в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов солигорский «Шахтёр». В обоих матчах была зафиксирована победа с одинаковым счетом (1:0). Команда продемонстрировала неплохую готовность и постарается взять свой первый трофей в новом сезоне.

ЦСКА готовился к сезону, проводя товарищеские поединки, результаты которых не могут радовать болельщиков команды. В последних матчах ЦСКА потерпел поражения от «Олимпиакоса» (1:2), «Вердера» (0:1) и «Карабаха» (0:1), но несколько дней назад команде удалось прервать эту серию, разгромив «Ботев» (4:0).

Информация для ставок

«Лудогорец» забивает и не пропускает три игры подряд

ЦСКА одержал 3 победы в последних 7 матчах

одержал 3 победы в последних 7 матчах Последняя встреча команд завершилась победой ЦСКА (4:1)

(4:1) «Лудогорец» забивает ЦСКА на протяжении 6 матчей

Прогноз

Нас ждет матч за трофей, где каждая из команд хочет победить и порадовать своих болельщиков на старте сезона. Сложно сказать, кто окажется сильнее, но верим, что голы будут от обеих команд. Рекомендуем сделать ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.