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«Луго» — «Уэска». Прогноз на матч испанской Сегунды (13.09.2021)

13 сентября 2021, 13:21

13 сентября 2021 года «Луго» сыграет против «Уэски». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура испанской Сегунды. Матч состоится в 22:00 по Москве. В прошлом сезоне «Уэска» выступала в Примере, а теперь вынуждена сражаться за повышение в классе в Сегунде. Букмекеры Фонбет представили котировки на это интересное противостояние.

Испания. Сегунда 2021/2022
Луго
Уэска
3 : 2
завершен
13 сентября 2021, 22:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Уэска». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05 и на победу «Луго» по 3.80.

Форма команд

«Луго» в этом сезоне ничем не отличается от своих версий прошлых лет. Клуб находится на 20-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе три балла. Команда не смогла выиграть ни одного матча из четырех. В активе клуба три забитых и пять пропущенных. «Луго» один раз проиграл и трижды сыграл вничью. Ужасный результат, но привычный для такого клуба, как «Луго». У команды нет серьезных задач.

«Уэска» в прошлом сезоне страдала от всех клубов Примеры. По игре команды было видно, что потенциал есть, но реализовать его могут только более сильные исполнители. Как итог — клуб отправился покорять просторы Сегунды. В активе команды — шесть баллов и девятая строчка в турнирной таблице. «Уэска» выиграла два поединка и дважды проиграла, у клуба шесть забитых и четыре пропущенных.

Информация для ставок

  • «Уэска» проиграла три матча из последних пяти
  • «Луго» не побеждает пять матчей подряд
  • «Уэска» пропустила пять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

«Уэска» играет лучше, чем «Луго». У команды уже есть опыт побед в Сегунде, чего нельзя сказать о «Луго» в этом сезоне. Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Уэска» не проиграет по коэффициенту 2.40. Сейчас эта команда выглядит явно лучше, чем оппонент, да и забивает клуб больше своего соперника.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.84 1.60 2.46
Мелбет 1.50 2.55
1XBET 1.50 2.56
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bkuk86py2afu
bkuk86py2afu
13 сентября в 17:41
Футбольный клуб «Уэска» выиграет матч.
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