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«Лутон Таун» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

сегодня, 15:46
Лутон Таун

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Астон Виллы» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Лутон Таун» не может до конца адаптироваться в АПЛ и находится в зоне вылета. Команда располагается на 18 месте с 20 баллами и находится на расстоянии в четыре пункта от «Ноттингем Форест». Коллектив еще имеет реальные шансы сохранить прописку в АПЛ, но для этого необходимо кардинально менять результаты. В прошлом туре «Лутон Таун» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (2:6), а ранее крупно уступил и «Ливерпулю» (1:4).

«Астон Вилла» имела проблемы в несколько недель назад, но последние две победы в АПЛ показали, что клуб готов бороться минимум за четвертое место. Перед стартом очередного тура команда набрала 52 очка и занимает ту самую четвертую позицию. В игре с «Лутон Таун» болельщики гостей не поймут другого результата, кроме как победы. В прошлом туре «Астон Вилла» уверенно обыграла «Ноттингем Форест» (4:2), а ранее разобралась на выезде с «Фулхэмом» (2:1).

Информация для ставок

  • «Лутон Таун» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Астон Вилла» проиграла лишь один поединок из десяти последних на выезде
  • Четыре последних матча между клубами из шести завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что гости окажутся более настойчивы и будут диктовать свои условия на футбольном поле. Хорошим вариантом будет сделать ставку на победу «Астон Виллы» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:45
Когда встречаются коллектив с отвратительной защитой и команда с хорошей организацией в атаке, это очень часто матч про голы, и к слову, в основном со стороны 2-ых. Если же говорить о цифрах, то Астон Вилла в среднем за игру в чемпионате забивает 2.15 гола, а вот Лутон Таун пропускает порядка 2.04 мячей. Вот и получается, что в данной ситуации практически все сводится к тому, что хозяева поля вновь провалятся в защите.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:54
Надеюсь на борьбу и много забитых мячей - ТБ(3).
Гость
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