«Лутон Таун» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

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сегодня, 15:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Астон Виллы» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Лутон Таун» не может до конца адаптироваться в АПЛ и находится в зоне вылета. Команда располагается на 18 месте с 20 баллами и находится на расстоянии в четыре пункта от «Ноттингем Форест». Коллектив еще имеет реальные шансы сохранить прописку в АПЛ , но для этого необходимо кардинально менять результаты. В прошлом туре «Лутон Таун» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (2:6), а ранее крупно уступил и «Ливерпулю» (1:4).

«Астон Вилла» имела проблемы в несколько недель назад, но последние две победы в АПЛ показали, что клуб готов бороться минимум за четвертое место. Перед стартом очередного тура команда набрала 52 очка и занимает ту самую четвертую позицию. В игре с «Лутон Таун» болельщики гостей не поймут другого результата, кроме как победы. В прошлом туре «Астон Вилла» уверенно обыграла «Ноттингем Форест» (4:2), а ранее разобралась на выезде с «Фулхэмом» (2:1).

Информация для ставок

«Лутон Таун» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Астон Вилла» проиграла лишь один поединок из десяти последних на выезде

Четыре последних матча между клубами из шести завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что гости окажутся более настойчивы и будут диктовать свои условия на футбольном поле. Хорошим вариантом будет сделать ставку на победу «Астон Виллы» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.