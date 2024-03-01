«Лутон Таун» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Астон Виллы» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
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завтра, 20:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.
Форма команд
«Лутон Таун» не может до конца адаптироваться в АПЛ и находится в зоне вылета. Команда располагается на 18 месте с 20 баллами и находится на расстоянии в четыре пункта от «Ноттингем Форест». Коллектив еще имеет реальные шансы сохранить прописку в АПЛ, но для этого необходимо кардинально менять результаты. В прошлом туре «Лутон Таун» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (2:6), а ранее крупно уступил и «Ливерпулю» (1:4).
«Астон Вилла» имела проблемы в несколько недель назад, но последние две победы в АПЛ показали, что клуб готов бороться минимум за четвертое место. Перед стартом очередного тура команда набрала 52 очка и занимает ту самую четвертую позицию. В игре с «Лутон Таун» болельщики гостей не поймут другого результата, кроме как победы. В прошлом туре «Астон Вилла» уверенно обыграла «Ноттингем Форест» (4:2), а ранее разобралась на выезде с «Фулхэмом» (2:1).
Информация для ставок
- «Лутон Таун» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Астон Вилла» проиграла лишь один поединок из десяти последних на выезде
- Четыре последних матча между клубами из шести завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что гости окажутся более настойчивы и будут диктовать свои условия на футбольном поле. Хорошим вариантом будет сделать ставку на победу «Астон Виллы» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.