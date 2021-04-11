«Малага» — «Альбасете». Прогноз на матч Сегунды (11.04.2021)

«Малага» сыграет против «Альбасете» в рамках очередного тура Сегунды 11 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
|
- : -
сегодня, 15:00
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры называют «Малагу». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.02. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу «Альбасете» за 4.30.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Малага» идет на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 45 пунктов. У команды 12 побед, девять ничьих и 12 поражений. В последних играх «Малага» играет в хороший футбол и регулярно набирает очки, но до топ-6 еще слишком далеко. Команда, которая находится в топ-6, имеет право принять участие в стыковых поединках за выход в Примеру.
«Альбасете» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. Клуб набрал 29 пунктов. У «Альбасете» семь побед, восемь ничьих и 18 поражений. В последних матчах команда играет ужасно, клуб регулярно теряет очки и никак не может найти свою игру. Все идет к тому, что эта команда попрощается с Сегундой и вылетит в Терсеру. «Малага» может стать приговором для «Альбасете».
Информация для ставок
- «Малага» проиграла всего один матч из последних пяти
- «Альбасете» проиграл три игры кряду
- «Альбасете» пропустил восемь голов в последних пяти играх
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на ничью или победу «Малаги» за 1.22. Еще одна актуальная ставка — «тотал забитых мячей больше 1,5» за 1.55.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бетис» — «Атлетико Мадрид».