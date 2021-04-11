«Малага» — «Альбасете». Прогноз на матч Сегунды (11.04.2021)

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сегодня, 00:38

«Малага» сыграет против «Альбасете» в рамках очередного тура Сегунды 11 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры называют «Малагу». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.02. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу «Альбасете» за 4.30.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Малага» идет на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 45 пунктов. У команды 12 побед, девять ничьих и 12 поражений. В последних играх «Малага» играет в хороший футбол и регулярно набирает очки, но до топ-6 еще слишком далеко. Команда, которая находится в топ-6, имеет право принять участие в стыковых поединках за выход в Примеру.

«Альбасете» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. Клуб набрал 29 пунктов. У «Альбасете» семь побед, восемь ничьих и 18 поражений. В последних матчах команда играет ужасно, клуб регулярно теряет очки и никак не может найти свою игру. Все идет к тому, что эта команда попрощается с Сегундой и вылетит в Терсеру. «Малага» может стать приговором для «Альбасете».

Информация для ставок

«Малага» проиграла всего один матч из последних пяти

«Альбасете» проиграл три игры кряду

«Альбасете» пропустил восемь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на ничью или победу «Малаги» за 1.22. Еще одна актуальная ставка — «тотал забитых мячей больше 1,5» за 1.55.

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