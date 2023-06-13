Мальта – Англия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (16.06.2023)

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вчера, 17:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Англия. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.05. Победа сборной Мальты оценивается за 51, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 13.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.25. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 3.3.

Форма команд

Сборная Мальты ожидаемо проиграла первые два тура квалификации и в третьем коллективу тоже вряд ли что-нибудь перепадет, даже несмотря на то, что игра пройдет на домашней арене. Команда постарается достойно выступить против родоначальников футбола, но серьезно рассчитывать на приемлемый результат ей не приходится. Два последних матча сборной Мальты завершились поражениями от Италии (0:2) и Северной Македонии (1:2).

Сборная Англии выиграла оба тура квалификации и единолично возглавила группу с шестью очками. У коллектива есть серьезные конкуренты в виде Италии и Украины, но шансов пройти с первого места на ЧЕ 2024 у него откровенно больше. Вероятнее всего, тренерский штаб побережет некоторых лидеров на этой встрече и сделает результат без максимальных затрат энергии. В прошлом туре Англия на своем поле обыграла Украину (2:0), а ранее одолела на выезде Италию (2:1).

Информация для ставок

Мальта выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Англия одержала четыре победы в пяти последних поединках во всех турнирах

Мальта проиграла все пять матчей с Англией в истории их встреч

Четыре из пяти матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Англия является большим фаворитом этой встречи и постарается решить исход поединка еще в первом тайме. Предполагаем, что гостям удастся выиграть с форой (-3.5). Коэффициент на данный исход составляет 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.