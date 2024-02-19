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«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (20.02.2024)

вчера, 11:36
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.19. Поставить на гостей можно за 15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Манчестер Сити» потерял очки в прошлом туре и откатился на третье место с 53 баллами. Команда отстает на четыре пункта от «Ливерпуля», но имеет игру в запасе и в случае победы сократит расстояние до минимума. Тем не менее, хозяевам не стоит недооценивать соперника, который в некоторых матчах играет гораздо лучше, чем в среднем за нынешний сезон. В последней игре АПЛ «Манчестер Сити» поделил очки с «Челси» (1:1), а ранее переиграл «Копенгаген» в Лиге чемпионов (3:1).

«Брентфорд» выглядит не лучшим образом в этом сезоне, что подтверждает текущее 14 место с 25 баллами. Команде очень важно сохранить прописку в АПЛ в нынешнем сезоне и постараться ярче выступить в следующем году. Гостям будет сложно зацепиться даже за ничью на поле чемпиона Англии, но даже один набранный пункт станет для болельщиков большим праздником. Два последних матча «Брентфорда» завершились поражением от «Ливерпуля» (1:4), а ранее обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»
  • «Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних домашних поединков при одной ничьей
  • «Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних матчей между клубами при двух поражениях

Прогноз

«Манчестер Сити» уже проигрывал «Брентфорду» в последнее время, однако в этот раз «горожанам» очень важно уверенно победить. Предлагаем остановить свой выбор на победе гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:11
Несколько туров назад Манчестер Сити предсказуемо взял верх на выезде над кризисным Брентфордом. Но и сами подопечные Гвардиолы более чем предсказуемо один раз да пропустили. Думаю, что-то подобное мы увидим и на "Этихаде". Сколько забьют подопечные Гвардиолы, гадать не буду. Может снова три, может больше, а возможно всё ограничится банальными 2-1 на табло с целью сэкономить силы. Но в гол в исполнении "пчёл" я верю. Несмотря на свой сильный спад, несмотря на кучу поражений, Брентфорд от матча к матчу отличается уже на протяжении восьми туров АПЛ кряду. Мой прогноз - Обе забьют. Почти за двойку такой вариант ставки упускать просто нельзя.
6k6uc9pzwxa3
6k6uc9pzwxa3
вчера в 14:09
Вероятно, матч будет результативным. Ставка на ТБ 3,5 может быть рискованной, но потенциально выгодным вариантом.
44nfjvhb8mch
44nfjvhb8mch
вчера в 14:07
Не стоит забывать о мотивации «Брентфорда» сохранить прописку в лиге, поэтому ожидается упорная борьба.
geh9wkn2gkmp
geh9wkn2gkmp
вчера в 14:03
Учитывая текущую форму команд, можно предположить, что «Манчестер Сити» будет иметь преимущество в предстоящем матче.
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