«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (20.02.2024)

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вчера, 11:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.19. Поставить на гостей можно за 15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Манчестер Сити» потерял очки в прошлом туре и откатился на третье место с 53 баллами. Команда отстает на четыре пункта от «Ливерпуля», но имеет игру в запасе и в случае победы сократит расстояние до минимума. Тем не менее, хозяевам не стоит недооценивать соперника, который в некоторых матчах играет гораздо лучше, чем в среднем за нынешний сезон. В последней игре АПЛ «Манчестер Сити» поделил очки с «Челси» (1:1), а ранее переиграл «Копенгаген» в Лиге чемпионов (3:1).

«Брентфорд» выглядит не лучшим образом в этом сезоне, что подтверждает текущее 14 место с 25 баллами. Команде очень важно сохранить прописку в АПЛ в нынешнем сезоне и постараться ярче выступить в следующем году. Гостям будет сложно зацепиться даже за ничью на поле чемпиона Англии, но даже один набранный пункт станет для болельщиков большим праздником. Два последних матча «Брентфорда» завершились поражением от «Ливерпуля» (1:4), а ранее обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних домашних поединков при одной ничьей

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних матчей между клубами при двух поражениях

Прогноз

«Манчестер Сити» уже проигрывал «Брентфорду» в последнее время, однако в этот раз «горожанам» очень важно уверенно победить. Предлагаем остановить свой выбор на победе гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.