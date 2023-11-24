«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (25.11.2023)

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вчера, 18:06

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Манчестер Сити», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Выбрать победителем «Ливерпуль» можно за 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Манчестер Сити» выбился в лидеры чемпионата Англии и набрал 28 очков. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги Чемпионов и может полностью сосредоточиться на поединке с прямым конкурентом, которого сейчас опережает на один пункт. В случае победы отрыв может возрасти до четырех очков. Два последних поединка «Манчестер Сити» завершились результативной ничьей с «Челси» (4:4) и победой в Лиге Чемпионов над «Янг Бойз» (3:0).

«Ливерпуль» рассчитывает в этом сезоне побороться за золото АПЛ и у команды на данный момент есть хорошие возможности для этого. «Красные» занимают второе место с 27 баллами, а в случае победы над «горожанами» станут лидерами турнирной таблицы чемпионата Англии, что является лучшей мотивацией. В прошлой игре «Ливерпуль» крупно обыграл «Брентфорд» (3:0), а ранее уступил в Лиге Европы «Тулузе» (2:3).

Информация для ставок

«Ливерпуль» уступил в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Сити» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл три из пяти матчей у «горожан» при двух поражениях

Прогноз

Команды часто играют между собой результативно и в этот раз также стоит от них ожидать большого количества мячей. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.