«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (25.11.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Манчестер Сити», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Выбрать победителем «Ливерпуль» можно за 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.
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сегодня, 15:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Манчестер Сити» выбился в лидеры чемпионата Англии и набрал 28 очков. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги Чемпионов и может полностью сосредоточиться на поединке с прямым конкурентом, которого сейчас опережает на один пункт. В случае победы отрыв может возрасти до четырех очков. Два последних поединка «Манчестер Сити» завершились результативной ничьей с «Челси» (4:4) и победой в Лиге Чемпионов над «Янг Бойз» (3:0).
«Ливерпуль» рассчитывает в этом сезоне побороться за золото АПЛ и у команды на данный момент есть хорошие возможности для этого. «Красные» занимают второе место с 27 баллами, а в случае победы над «горожанами» станут лидерами турнирной таблицы чемпионата Англии, что является лучшей мотивацией. В прошлой игре «Ливерпуль» крупно обыграл «Брентфорд» (3:0), а ранее уступил в Лиге Европы «Тулузе» (2:3).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» уступил в двух поединках из десяти последних во всех турнирах
- «Манчестер Сити» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ливерпуль» выиграл три из пяти матчей у «горожан» при двух поражениях
Прогноз
Команды часто играют между собой результативно и в этот раз также стоит от них ожидать большого количества мячей. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.
В последнее время “Манчестер Сити” показывает хорошие результаты, но “Ливерпуль” выглядит более стабильным и уверенным в своих силах. Однако, “Манчестер Сити” имеет преимущество своего поля, что может сыграть ключевую роль в исходе матча.
Учитывая все эти факторы, я бы поставил на победу “Манчестер Сити”. Однако, “Ливерпуль” может удивить своим настроем и игрой, поэтому точный прогноз сделать сложно.
В последнее время “Манчестер Сити” показывает хорошие результаты, но “Ливерпуль” выглядит более стабильным и уверенным в своих силах. Однако, “Манчестер Сити” имеет преимущество своего поля, что может сыграть ключевую роль в исходе матча.
Учитывая все эти факторы, я бы поставил на победу “Манчестер Сити”. Однако, “Ливерпуль” может удивить своим настроем и игрой, поэтому точный прогноз сделать сложно.