«Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (08.02.2023)

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сегодня, 14:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.48. Поставить на «Лидс» можно по 6.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков в пяти последних турах АПЛ и подобрался совсем близко к своим соседям по городу. Теперь в активе «красных» 42 очка и третье текущее место в АПЛ . В предстоящей встрече с «Лидсом» от хозяев ждут только победы, которая поможет временно сравняться с горожанами по очкам. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» смог удержать победу с «Кристал Пэлас» (2:1), а ранее в кубке Английской Лиги переиграл «Ноттингем Форест» (2:0).

«Лидс» старается цепляться за очки и улучшать свое положение в турнирной таблице, но это не всегда у них выходит. Сейчас коллектив занимает 17 место с 18 баллами и опережает «Эвертон» только по дополнительным показателям. В игре с «Манчестер Юнайтед» у гостей крайне мало шансов, но футболе случается разное, поэтому нельзя их совсем списывать со счетов. Два последних матча «Лидс» завершились поражением от «Ноттингем Форест» в чемпионате (0:1) и победой в кубке ФА над «Аккрингтоном» (3:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Лидса» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» выиграл пять из шести последних матчей у «Лидса»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обязан обыгрывать команду из нижней части турнирной таблицы. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48.