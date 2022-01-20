«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Премьер-лиги  (22.01.2022)

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вчера, 16:54

22 января 2022 года «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм» в рамках 23-го тура Премьер-лиги. Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит матча, по мнению букмекеров Фонбет — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.85 и на победу «Вест Хэма» по 3.85. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.62.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У команды десять побед, пять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «манкунианцы» победили «Брентфорд» со счетом 1:3, а также сыграли вничью с «Астон Виллой» 2:2 и уступили «Вулверхэмптону» 0:1.

«Вест Хэм» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 баллов. У команды 11 побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 41 гол и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Вест Хэм» играет неплохо, у команды, за исключением поражения от «Лидса» со счетом 2:3, также были победы над «Норвичем» 2:0 и над «Кристал Пэлас» 2:3.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает три поединка кряду

«Вест Хэм Юнайтед» проиграл один матч из последних пяти

У «Манчестер Юнайтед» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Вест Хэма» по коэффициенту 1.92. В нынешнем сезоне команда из столицы Великобритании временами смотрится лучше, чем их оппонент. Гости могут побороться и за три балла в этой игре.