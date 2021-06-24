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«Мариехамн» — СИК. Прогноз на матч чемпионата Финляндии (24.06.2021)

вчера, 08:17

«Мариехамн» и СИК сыграют между собой в рамках чемпионата Финляндии. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.403.472.25
Лига Ставок 3.25 3.20 2.27
Мелбет 3.28 3.34 2.22
1XBET 3.28 3.34 2.23
BetBoom 3.20 3.25 2.26

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает СИК фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. В случае победы «Мариехамна» зайдет коэффициент 3.00. Ничейный исход котируется в 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 2.1. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Мариехамн» с 6 набранными очками находится в нижней части турнирной таблицы. Команда играет дома, где уже достаточно давно не выигрывала и планирует прервать неудачную серию. В предыдущем матче «Мариехамн» уступил ХИКу (0:1), а до этого разгромно проиграл «Интеру» (0:3)

СИК занимает шестое место в чемпионате с 11 баллами в активе. Команда неоднозначно провела предыдущие встречи, сначала обыграв «Ильвс» (1:0), а затем уступив «Интеру» (0:2). Также стоит отметить, что СИК провел на один матч больше своего ближайшего соперника.

Информация для ставок

  • «Мариехамн» проиграл три домашних матча подряд
  • СИК выиграл 3 из 4 последних матчей на выезде
  • Последняя очная встреча команд завершилась победой «Мариехамна» со счетом 2:0
  • СИК забивает на выезде в девяти из одиннадцати последних игр

Прогноз

Команды имеют разницу по очкам, но демонстрируют игру примерно одного уровня. Вероятнее всего, они сыграют в осторожный футбол, а потому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.75 на победу хозяев в матче «Кристиансунд» — «Мьёндален».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.56 1.81 2.09
Лига Ставок 2.30 1.58 1.68 2.10 1.36 3.00
Мелбет 1.71 2.18
1XBET 1.13 5.52
BetBoom 2.35 1.55 1.72 2.05 1.38 2.90
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 09:59
СИК выиграет матч.
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