«Мариехамн» — СИК. Прогноз на матч чемпионата Финляндии (24.06.2021)

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вчера, 08:17

«Мариехамн» и СИК сыграют между собой в рамках чемпионата Финляндии. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает СИК фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. В случае победы «Мариехамна» зайдет коэффициент 3.00. Ничейный исход котируется в 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 2.1. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Мариехамн» с 6 набранными очками находится в нижней части турнирной таблицы. Команда играет дома, где уже достаточно давно не выигрывала и планирует прервать неудачную серию. В предыдущем матче «Мариехамн» уступил ХИКу (0:1), а до этого разгромно проиграл «Интеру» (0:3)

СИК занимает шестое место в чемпионате с 11 баллами в активе. Команда неоднозначно провела предыдущие встречи, сначала обыграв «Ильвс» (1:0), а затем уступив «Интеру» (0:2). Также стоит отметить, что СИК провел на один матч больше своего ближайшего соперника.

Информация для ставок

«Мариехамн» проиграл три домашних матча подряд

СИК выиграл 3 из 4 последних матчей на выезде

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Мариехамна» со счетом 2:0

СИК забивает на выезде в девяти из одиннадцати последних игр

Прогноз

Команды имеют разницу по очкам, но демонстрируют игру примерно одного уровня. Вероятнее всего, они сыграют в осторожный футбол, а потому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.75 на победу хозяев в матче «Кристиансунд» — «Мьёндален».