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«Мариуполь» — «Черноморец». Прогноз на матч чемпионата Украины (16.08.2021)

вчера, 14:54

В очередном туре сильнейшего украинского дивизиона «Черноморец» отправится в гости к «Мариуполю». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.333.70
Фонбет Live! 100.00 6.60 1.10
Мелбет 1.82 3.70 4.04
1XBET 1.90 3.62 3.88
BetBoom 1.91 3.55 3.75

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту встречу фаворита не выделяют. Поставить на победу «Мариуполя» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.65. При ничейном результате порадует коэффициент 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Мариуполь» на старте сезона не показал того футбола, который рассчитывали увидеть болельщики приазовского клуба. В трех поединках клуб добыл всего один бал, расписав ничью со «Львовом» (1:1) и дважды проиграв «Десне» и «Днепру-1» с одинаковым счетом (1:2).

«Черноморец» на данный момент самая слабая команда УПЛ, за три тура коллективу не удалось зацепиться даже за ничью, в каждом из матчей команда пропускали по три мяча. Поражения клубу нанесли «Десна» (0:3), «Днепр-1» (0:3), а также «Металлист-1925» (2:3).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Мариуполя» составляется три матча
  • «Черноморец» проиграл четыре из пяти последних поединков
  • «Мариуполь забивает в пяти встречах подряд
  • Четыре последних игры с участием „Черноморца“ завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Матч коллективов укомплектованных молодыми игроками „Шахтера“ и „Динамо“. Мотивация проявить себя в таком поединке запредельная, а потому нас ждет очень интересный матч, наполненный голами и яркими эпизодами. Предлагаем сделать ставку на „обе забьют“ в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данное событие составит 1.72.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на результат матча чемпионата Швеции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.43 1.93 1.89 1.52 2.54
Мелбет 2.04 1.73
1XBET 1.96 1.90
BetBoom 3.00 1.36 1.96 1.79 1.58 2.28
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sv_1969
sv_1969
вчера в 14:56
Хозяева не проиграют
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