«Мариуполь» — «Черноморец». Прогноз на матч чемпионата Украины (16.08.2021)

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вчера, 14:54

В очередном туре сильнейшего украинского дивизиона «Черноморец» отправится в гости к «Мариуполю». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту встречу фаворита не выделяют. Поставить на победу «Мариуполя» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.65. При ничейном результате порадует коэффициент 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Мариуполь» на старте сезона не показал того футбола, который рассчитывали увидеть болельщики приазовского клуба. В трех поединках клуб добыл всего один бал, расписав ничью со «Львовом» (1:1) и дважды проиграв «Десне» и «Днепру-1» с одинаковым счетом (1:2).

«Черноморец» на данный момент самая слабая команда УПЛ , за три тура коллективу не удалось зацепиться даже за ничью, в каждом из матчей команда пропускали по три мяча. Поражения клубу нанесли «Десна» (0:3), «Днепр-1» (0:3), а также «Металлист-1925» (2:3).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Мариуполя» составляется три матча

«Черноморец» проиграл четыре из пяти последних поединков

«Мариуполь забивает в пяти встречах подряд

Четыре последних игры с участием „Черноморца“ завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Матч коллективов укомплектованных молодыми игроками „Шахтера“ и „Динамо“. Мотивация проявить себя в таком поединке запредельная, а потому нас ждет очень интересный матч, наполненный голами и яркими эпизодами. Предлагаем сделать ставку на „обе забьют“ в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данное событие составит 1.72.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на результат матча чемпионата Швеции.