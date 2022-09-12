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«Марсель» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.09.2022)

вчера, 13:14
Марсель

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Выбрать успех гостей можно по 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.714.11
Лига Ставок 1.96 3.70 3.90

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Марсель» неплохо выглядел в первом туре с фаворитом группы, однако не смог набрать очки. Тем не менее, команда продолжает оставаться боеспособной единицей и является одним из лидеров Лиги 1 с 19 очками, уступая ПСЖ только по дополнительным характеристикам. В домашней игре с «Айнтрахтом» Ф французские болельщики будут ждать от своей команды толлько победы. В прошлом туре чемпионата Франции «Марсель» обыграл на своем поле «Лилль», а ранее уступил «Тоттенхэму» в Лиге Чемпионов (0:2).

«Айнтрахт» Ф разочаровал своих болельщиков в первом туре европейского турнира, поэтому команда будет крайне мотивирована, чтобы набрать очки во Франции. В чемпионате коллектив также не блещет и занимает только 11 место с восемью очками. В последней игре «Айнтрахт» Ф проиграл на своем поле «Вольфсбургу», а в Лиге Чемпионов крупно уступил «Спортингу» (0:3).

Информация для ставок

  • «Марсель» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Айнтрахт» Ф забивал в семи из десяти последних матчей на выезде
  • «Марсель» проиграл две последних игры «Айнтрахту» несколько лет назад в Лиге Европы
  • Оба матча команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Марсель» лучше выглядит на данном отрезке чемпионата и неуверенность немцев может сыграть важную роль в этом противостоянии. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.38 1.35 2.14 1.76 1.66 2.31
Лига Ставок 2.02 1.77 1.60 2.29
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:07
Марсель не проиграет
Гость
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