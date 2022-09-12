«Марсель» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.09.2022)

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вчера, 13:14

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Выбрать успех гостей можно по 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Марсель» неплохо выглядел в первом туре с фаворитом группы, однако не смог набрать очки. Тем не менее, команда продолжает оставаться боеспособной единицей и является одним из лидеров Лиги 1 с 19 очками, уступая ПСЖ только по дополнительным характеристикам. В домашней игре с «Айнтрахтом» Ф французские болельщики будут ждать от своей команды толлько победы. В прошлом туре чемпионата Франции «Марсель» обыграл на своем поле «Лилль», а ранее уступил «Тоттенхэму» в Лиге Чемпионов (0:2).

«Айнтрахт» Ф разочаровал своих болельщиков в первом туре европейского турнира, поэтому команда будет крайне мотивирована, чтобы набрать очки во Франции. В чемпионате коллектив также не блещет и занимает только 11 место с восемью очками. В последней игре «Айнтрахт» Ф проиграл на своем поле «Вольфсбургу», а в Лиге Чемпионов крупно уступил «Спортингу» (0:3).

Информация для ставок

«Марсель» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

«Марсель» проиграл две последних игры «Айнтрахту» несколько лет назад в Лиге Европы

Оба матча команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Марсель» лучше выглядит на данном отрезке чемпионата и неуверенность немцев может сыграть важную роль в этом противостоянии. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.