«Марсель» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (25.02.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Выбрать успех гостей можно по 5, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.05.
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4 : 1
завершен
вчера, 22:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.8.
Форма команд
«Марсель» имеет серьезные проблемы в чемпионате Франции, но в Лиге Европы смог пробиться в 1/8 финала. Тем не менее, клуб может с большой вероятностью остаться без еврокубков в следующем футбольном году. «Марсель» занимает лишь девятое место с 30 баллами и уже на шесть пунктов отстает от шестой позиции. В предстоящей встрече хозяева будут бороться за три очка, чтобы не растерять шансы окончательно. В последней игре «Марсель» выиграл у «Шахтера» в Лиге Европы (3:1), а в Лиге 1 уступил на выезде «Бресту» (0:1).
«Монпелье» не только не впечатляет своей игрой в нынешнем сезоне, а еще может и вылететь из Лиги 1. В активе клуба 22 балла и 15 место в таблице с превосходством над «Лорьяном» только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Еще пара неудач может погрузить команду в зону вылета, что может повлиять на футболистов психологически. Гостям нужно набирать очки в матче с «Марселем», чтобы не опуститься ниже. Два последних матча «Монпелье» завершились крупной победой над «Мецом» (3:0) и поражением от «Лиона» (1:2).
Информация для ставок
- «Марсель» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Монпелье» проиграл пять из десяти матчей на выезде во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом в основное время
Прогноз
Команды не радуют болельщиков результатами и в этот раз наверняка будут осторожничать. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.