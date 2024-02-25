«Марсель» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (25.02.2024)

1708855606

вчера, 13:06

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Выбрать успех гостей можно по 5, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.8.

Форма команд

«Марсель» имеет серьезные проблемы в чемпионате Франции, но в Лиге Европы смог пробиться в 1/8 финала. Тем не менее, клуб может с большой вероятностью остаться без еврокубков в следующем футбольном году. «Марсель» занимает лишь девятое место с 30 баллами и уже на шесть пунктов отстает от шестой позиции. В предстоящей встрече хозяева будут бороться за три очка, чтобы не растерять шансы окончательно. В последней игре «Марсель» выиграл у «Шахтера» в Лиге Европы (3:1), а в Лиге 1 уступил на выезде «Бресту» (0:1).

«Монпелье» не только не впечатляет своей игрой в нынешнем сезоне, а еще может и вылететь из Лиги 1. В активе клуба 22 балла и 15 место в таблице с превосходством над «Лорьяном» только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Еще пара неудач может погрузить команду в зону вылета, что может повлиять на футболистов психологически. Гостям нужно набирать очки в матче с «Марселем», чтобы не опуститься ниже. Два последних матча «Монпелье» завершились крупной победой над «Мецом» (3:0) и поражением от «Лиона» (1:2).

Информация для ставок

«Марсель» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Монпелье» проиграл пять из десяти матчей на выезде во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом в основное время

Прогноз

Команды не радуют болельщиков результатами и в этот раз наверняка будут осторожничать. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.