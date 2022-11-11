«Майнц» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (13.11.2022)

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вчера, 17:53

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Майнц» заметно сдал в результатах в последних матчах, что сразу повлияло на позицию команды в чемпионате Германии. Сейчас она занимает 11 место с 18 очками и вряд ли может рассчитывать на место в зоне еврокубков. В предстоящем матче с «Айнтрахтом» Ф хозяевам придется очень непросто, ведь соперник пребывает практически в оптимальной форме. В прошлом туре «Майнц» уступил «Шальке-04» на выезде (0:1), а ранее крупно проиграл «Вольфсбургу» (0:3).

«Айнтрахт» Ф набрал 12 очков в пяти последних турах Бундеслиги, что является неплохим результатом, а кроме того еще и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. В чемпионате Германии коллектив занимает четвертое место с 26 баллами и отстает от лидера на три пункта. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф переиграл на своем поле «Хоффенхайм» (4:2), а ранее одолел на выезде «Аугсбург» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Майнц» выиграл только одну встречу из последних восьми на своем стадионе

«Айнтрахт» Ф выиграл последние четыре выездных матча

Три из пяти последних официальных матчей между клубами завершились вничью

Прогноз

«Айнтрахт» Ф находится на подъеме и ему вполне по силам обыграть нестабильный матч в последнем туре Бундеслиги перед перерывом. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.