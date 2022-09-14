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«Майнц» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (16.09.2022)

вчера, 10:30
Майнц

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.704.175.06
Мелбет 1.72 4.22 5.00

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Майнц» выступает с переменным успехом и чередует победы с поражениями. Перед стартом очередного тура команда занимает шестое место с 10 набранными баллами. В предстоящем матче с очень нестабильной «Гертой», хозяева могут постараться забрать максимальное количество очков. В двух последних поединках «Майнц» крупно проиграл «Хоффенхайму» (1:4) и переиграл «Боруссию» М (1:0).

«Герта» смогла набрать пять очков в пяти последних матчах и не может выбраться с нижней части турнирной таблицы. Команда еще не нашла свою игру и не может стабильно набирать баллы, что очень беспокоит болельщиков, ведь берлинцы с большим трудом остались в Бундеслиге. Сейчас коллектив занимает 15 место, опережая соперника из зоны вылета лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Байером» (2:2), а ранее обыграла «Аугсбург» (2:0).

Информация для ставок

  • «Майнц» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Герта» смогла одержать лишь одну победу в десяти последних поединках
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Майнц» выиграл два последних матча у «Герты» в чемпионате Германии

Прогноз

«Майнц» выглядит стабильнее «Герты» и на своем поле может создать сопернику большие проблемы. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.41 1.35 2.17 1.76 1.70 2.27
Мелбет 2.18 1.80
Все комментарии
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вчера в 15:39
Победу одержит «Майнц»
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dfxsk5av5a7s
вчера в 15:39
Фаворит матча «Майнц»
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:33
Обе команды забьют !
shlomo
shlomo
вчера в 12:10
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
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