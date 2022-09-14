«Майнц» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (16.09.2022)

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вчера, 10:30

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Майнц» выступает с переменным успехом и чередует победы с поражениями. Перед стартом очередного тура команда занимает шестое место с 10 набранными баллами. В предстоящем матче с очень нестабильной «Гертой», хозяева могут постараться забрать максимальное количество очков. В двух последних поединках «Майнц» крупно проиграл «Хоффенхайму» (1:4) и переиграл «Боруссию» М (1:0).

«Герта» смогла набрать пять очков в пяти последних матчах и не может выбраться с нижней части турнирной таблицы. Команда еще не нашла свою игру и не может стабильно набирать баллы, что очень беспокоит болельщиков, ведь берлинцы с большим трудом остались в Бундеслиге. Сейчас коллектив занимает 15 место, опережая соперника из зоны вылета лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Байером» (2:2), а ранее обыграла «Аугсбург» (2:0).

Информация для ставок

«Майнц» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Герта» смогла одержать лишь одну победу в десяти последних поединках

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Майнц» выиграл два последних матча у «Герты» в чемпионате Германии

Прогноз

«Майнц» выглядит стабильнее «Герты» и на своем поле может создать сопернику большие проблемы. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.