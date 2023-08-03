«Мехелен» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (06.08.2023)

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вчера, 21:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальное преимущество отдают «Гент». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Мехелена» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой исход встречи ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Мехелен» провел хорошую подготовку к сезону и первый матч сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), что можно считать неплохим результатом. К сожалению для себя, команда не смогла выиграть Суперкубок страны, но будет выступать в еврокубках уже совсем скоро. Предстоящий матч с «Гентом» станет неплохим испытанием для хозяев, перед более ответственными играми. В матче за Суперкубок «Мехелен» лишь по пенальти уступил «Антверпену» (1:2).

«Гент» сделал большой шаг, чтобы выйти из группы Лиги Конференций, но еще в нынешнем сезоне команда очень хочет побороться за места в Лиге Чемпионов. Коллектив уже выиграл в первом туре, а сейчас имеет хорошую возможность зацепиться за еще одну победу и с первых туров числиться среди лидеров. В первом туре чемпионата Бельгии «Гент» на своем поле оказался сильнее «Кортрейка» (3:2).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Мехелена» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Гент» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Мехелен» проиграл только три матча из пяти последних с «Гентом»

Прогноз

«Гентт» находится в хорошей форме и постарается продлить свою серию побед. Предполагаем, что команда добьется минимального перевеса и сумеет его сохранить. Сделать ставку на победу «Гента» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.