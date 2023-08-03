«Мехелен» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (06.08.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальное преимущество отдают «Гент». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Мехелена» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.
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06 августа 2023, 17:00
воскресенье
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой исход встречи ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.
Форма команд
«Мехелен» провел хорошую подготовку к сезону и первый матч сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), что можно считать неплохим результатом. К сожалению для себя, команда не смогла выиграть Суперкубок страны, но будет выступать в еврокубках уже совсем скоро. Предстоящий матч с «Гентом» станет неплохим испытанием для хозяев, перед более ответственными играми. В матче за Суперкубок «Мехелен» лишь по пенальти уступил «Антверпену» (1:2).
«Гент» сделал большой шаг, чтобы выйти из группы Лиги Конференций, но еще в нынешнем сезоне команда очень хочет побороться за места в Лиге Чемпионов. Коллектив уже выиграл в первом туре, а сейчас имеет хорошую возможность зацепиться за еще одну победу и с первых туров числиться среди лидеров. В первом туре чемпионата Бельгии «Гент» на своем поле оказался сильнее «Кортрейка» (3:2).
Информация для ставок
- Шесть из десяти последних матчей «Мехелена» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Гент» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Мехелен» проиграл только три матча из пяти последних с «Гентом»
Прогноз
«Гентт» находится в хорошей форме и постарается продлить свою серию побед. Предполагаем, что команда добьется минимального перевеса и сумеет его сохранить. Сделать ставку на победу «Гента» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.